В Башкирии в аварии из-за водителя без прав пострадали четыре человека

19 декабря днём в Хайбуллинском районе произошла крупная авария. Инцидент зафиксирован на 80 км автодороги Сибай-Акъяр.
Около села Подольск 31-летний мужчина на «Тойота Ноа» не справился с управлением и допустил наезд на барьерное ограждение. В аварии пострадали четыре человека, среди которых 15-летняя девочка. Пассажирам потребовалась госпитализация.
Оказалось, мужчина был лишён водительских прав два месяца назад. Его поймали на вождении в нетрезвом виде. Автовладелец нашёл семерых попутчиков в социальных сетях.
Фото: ГИБДД РБ.