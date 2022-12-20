В Башкирии в аварии из-за водителя без прав пострадали четыре человека

19 декабря днём в Хайбуллинском районе произошла крупная авария. Инцидент зафиксирован на 80 км автодороги Сибай-Акъяр.

Фото №1 - В Башкирии в аварии из-за водителя без прав пострадали четыре человека

Около села Подольск 31-летний мужчина на «Тойота Ноа» не справился с управлением и допустил наезд на барьерное ограждение. В аварии пострадали четыре человека, среди которых 15-летняя девочка. Пассажирам потребовалась госпитализация.

Оказалось, мужчина был лишён водительских прав два месяца назад. Его поймали на вождении в нетрезвом виде. Автовладелец нашёл семерых попутчиков в социальных сетях.

Фото: ГИБДД РБ. 

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