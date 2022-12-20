В Башкирии 8-летняя девочка отравилась спиртом

Как сообщает ИА «Башинформ», спиртосодержащая продукция была залита в бутылку от популярной газировки. Девочка нашла бутылку в холодильнике и выпила жидкость. Она сразу почувствовала недомогание и была экстренно госпитализирована в реанимационное отделение.