В Башкирии 8-летняя девочка отравилась спиртом

19 декабря в Туймазинском районе с признаками острого отравления была госпитализирована 8-летняя девочка. Ребёнок случайно выпил самогон.
Как сообщает ИА «Башинформ», спиртосодержащая продукция была залита в бутылку от популярной газировки. Девочка нашла бутылку в холодильнике и выпила жидкость. Она сразу почувствовала недомогание и была экстренно госпитализирована в реанимационное отделение.
Сообщается, что семья является благополучной, на учёте не состоит. Сотрудники правоохранительных органов расследуют случившееся.