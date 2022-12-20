Из Уфы в зону СВО отправили батальон имени Салавата Юлаева

С начала специальной военной операции тысячи наших парней выполняют боевые задачи, защищают нашу страну, проявляют мужество и отвагу. Им нужна помощь и поддержка. Сегодня от имени всей республики благодарю вас за непростое решение отправиться защищать нашу Родину. Мы будем заботиться о вас так же, как о военнослужащих батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. Будем поддерживать ваши семьи, ваших родных и близких. Твёрдо вам это обещаю. Так сложилось, что именно с этой площади наши деды и прадеды отправлялись бить фашистов. Сегодня вы продолжаете этот ратный подвиг. Позади меня памятник генералу Шаймуратову. У него был девиз «Потомки Салавата отступать не умеют!» Помните этот девиз. Мы ждём вас живыми и невредимыми после выполнения боевых задач

Радий Хабиров, Глава Башкортостана