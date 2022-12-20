Из Уфы в зону СВО отправили батальон имени Салавата Юлаева
В Уфе на Советской площади в торжественной обстановке прошла процедура отправки третьего батальона имени Салавата Юлаева в зону СВО.
Отметим, что батальон был сформирован по инициативе ветеранов различных подразделений. Как боевая единица он будет входить в состав Росгвардии.
Торжественная церемония отправки батальона начала с возложения цветов к памятнику Минигали Шаймуратову.
С начала специальной военной операции тысячи наших парней выполняют боевые задачи, защищают нашу страну, проявляют мужество и отвагу. Им нужна помощь и поддержка. Сегодня от имени всей республики благодарю вас за непростое решение отправиться защищать нашу Родину. Мы будем заботиться о вас так же, как о военнослужащих батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. Будем поддерживать ваши семьи, ваших родных и близких. Твёрдо вам это обещаю. Так сложилось, что именно с этой площади наши деды и прадеды отправлялись бить фашистов. Сегодня вы продолжаете этот ратный подвиг. Позади меня памятник генералу Шаймуратову. У него был девиз «Потомки Салавата отступать не умеют!» Помните этот девиз. Мы ждём вас живыми и невредимыми после выполнения боевых задач
Радий Хабиров, Глава Башкортостана
По словам врио командующего войсками Росгвардии в ПФО Руслана Султыгова, именно отсюда, с Советской площади, 81 год назад на защиту Родину отправили легендарную 112-ую Башкавдивизию, во главе которой стоял Минигали Шаймуратов.
78 военнослужащих дивизии стали Героями Советского Союза, такое количество героев не имело ни одно соединение Красной Армии. И сегодня история повторяется. Сыны Башкортостана становятся в первые ряды добровольцев для борьбы с нацизмом. Формирование батальона имени Салавата Юлаева - прямое тому подтверждение. На протяжении месяца личный состав получал теоретические знания и практические навыки, приглашались лучшие инструкторы и преподаватели, имеющие богатый боевой опыт. Проведена работа по обеспечению экипировкой, вооружением, современной военной техникой. При этом не забыты семьи добровольцев, проработан комплекс мер по оказанию помощи и поддержки семей военнослужащих. Все это стало возможным благодаря инициативе и поддержке руководства республики и лично Главы Башкортостана Радия Фаритовича Хабирова. Сегодня можно с уверенностью сказать: батальон имени Салавата Юлаева готов к выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции. Желаю всему личному составу батальона успешно выполнить все поставленные задачи и вернуться с победой
Руслан Султыгов, врио командующего войсками Росгвардии в ПФО