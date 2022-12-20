Ученые из Башкирии создали уникальные костные импланты

Импланты костной ткани из нового материала. Вместо титана – биокерамика. Прототип разработали учёные БГМУ и УУНиТ вместе с исследователями «Сколково». По словам специалистов, материал, который они используют, менее вреден и более приближён к настоящей кости человека.
На базе БГМУ была создана лаборатория передовых технологий. Для изготовления импланта использовали КТ-томографию черепа и ноги. Первыми экземплярами стали большеберцовая, малоберцовая кости и нижняя часть челюсти. Часть тестовых образцов отправлена на проверку. Работа стала возможной благодаря республиканскому гранту.
Также молодые учёные сейчас занимаются созданием персонифицированных временных эндопротезов коленного и тазобедренного суставов. Производство так называемых спейсеров может помочь решить проблему импортозамещения.
Не всем пациентам подходят стандартные приспособления. При этом из-за высокой стоимости и отсутствия деталей индивидуальный спейсер зачастую приходится самостоятельно изготавливать врачу. Если же эндопротез нестабилен, пациенту приходится делать ревизионную операцию. Учёные же используют технологии 3D-печати и литья на основе 3D-моделей повреждённого участка.