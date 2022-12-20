Ученые из Башкирии создали уникальные костные импланты

Импланты костной ткани из нового материала. Вместо титана – биокерамика. Прототип разработали учёные БГМУ и УУНиТ вместе с исследователями «Сколково». По словам специалистов, материал, который они используют, менее вреден и более приближён к настоящей кости человека.

На базе БГМУ была создана лаборатория передовых технологий. Для изготовления импланта использовали КТ-томографию черепа и ноги. Первыми экземплярами стали большеберцовая, малоберцовая кости и нижняя часть челюсти. Часть тестовых образцов отправлена на проверку. Работа стала возможной благодаря республиканскому гранту.

Также молодые учёные сейчас занимаются созданием персонифицированных временных эндопротезов коленного и тазобедренного суставов. Производство так называемых спейсеров может помочь решить проблему импортозамещения.