В Башкирии за 11 месяцев собаки покусали 5571 человека

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Башкирии поделилась печальной статистикой. В республике за 11 месяцев от собак пострадал 5571 человек.
При этом большое количество среди пострадавших от укусов собак среди детей. За указанный период за медицинской помощью обратились 2713 детей.
По данным Управления ветеринарии республики, в регионе зарегистрировано 11 случаев бешенства животных на территории районов: 3 случая среди диких животных (2 лисы, рысь), 7 случаев среди домашних (4 кошки, 3 собаки) и 1 случай среди сельскохозяйственных животных.