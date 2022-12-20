В Уфе прошел гала-концерт фестиваля «Великие имена Сабитовской школы»

На сцене Башгосфилармонии прошел гала-концерт фестиваля «Великие имена Сабитовской школы». Ученики детской музыкальной школы № 1 имени Наримана Сабитова выступили в сопровождении Национального оркестра народных инструментов Башкортостана.
Прозвучали произведения башкирских композиторов – выпускников-сабитовцев. Старейшее музыкальное учреждение республики входит в число 50 лучших школ искусств России. Свой первый урок получили музыканты, которые вписали яркие страницы в историю башкирского музыкального искусства.