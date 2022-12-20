В Уфе прошел гала-концерт фестиваля «Великие имена Сабитовской школы»

Фестиваль был посвящен выпускникам – композиторам первой музыкальной школы республики Нариману и Рустему Сабитову, Салвату и Айсылу Сальмановым, Уралу Идельбаеву, Рафаэлу Касимову, который долгие годы работал в нашей школе. И, конечно же, Салавту Низаметдинову и Светлане Шагиахметовой. Это очень большое событие для нашей школы, потому что имена этих выдающихся композиторов, конечно же, нужно нести в массы, пропагандировать их прекрасную музыку. Тем более, что они написали много замечательной музыки для детей.

Людмила Гимранова, заместитель директора по концертно-просветительской работе детской музыкальной школы №1 им. Н.Сабитова