В Башкирии предприниматель организовал для сельчан медовый турнир по шахматам

В Кугарчинском районе предприниматель организовал для сельчан новогодний медовый турнир по шахматам. Глава фермерского-крестьянского хозяйства Николай Хрипунов уже не первый год является спонсором и инициатором соревнований.

Турнир прошёл в селе Бикбулатово в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». Сам фермер уже восемь лет как отказался от употребления любого алкоголя и поддерживает стремление сельчан. На шахматный турнир приехали и соседи – участники из Зианчуринского района и Оренбургской области. Главный приз – фляга мёда. Но спонсор решил этим не ограничиваться и раздал сладкое лакомство не только победителям и призёрам.