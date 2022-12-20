В Башкирии собака укусила школьника, у которого украла пакет

В Нефтекамске произошло очередное нападение собак на людей. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Фото №1 - В Башкирии собака укусила школьника, у которого украла пакет

Горожане поделились видеозаписью, на кадрах которой хорошо видно, как несколько детей гуляют у теннисного корта у улиц Декабристов и Кувыкина. В один момент к ним подходит собака, которая сначала игралась с ребятами, а потом отняла у одного из мальчиков пакет со сменной обовью. Ребята начали кидать в собаку снег, один мальчик упал, а собака, судя по кадрам, укусила ребёнка. Пострадавший некоторое время стоял в полусогнутом состоянии, пока с площадки его не увела женщина.

Информация о случившемся выясняется. Предстоит установить, действительно ли ребёнок получил травму.

Видео: соцсети. 

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