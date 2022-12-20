В Уфе состоялся парад, посвященный отправке батальона им. Салавата Юлаева в зону СВО

Башкирский батальон имени Салавата Юлаева завершил боевое слаживание и отправился в зону проведения специальной военной операции. Провожали бойцов на Советской площади, у памятника Минигали Шаймуратову и защитникам Отечества. Глава Башкортостана Радий Хабиров передал командиру воинского подразделения боевое знамя батальона и пожелал с честью выполнить свой долг, живыми и невредимыми вернуться домой.

Знаменные группы с государственными флагами России, Республики Башкортостан, войск национальной гвардии и знаменем 112-й Башкирской кавалерийской дивизии открыли парад, посвящённый отправке в зону СВО батальона имени Салавата Юлаева. Это первый добровольческий батальон в составе Росгвардии, и боевое слаживание они проходили с лучшими инструкторами, имеющими за плечами немалый боевой опыт.

Хорошие инструкторы у нас были, и они с нами поедут. Всё вспомнилось, всё отлично, и всех всё устраивает. Мы полностью готовы. Мы живём в России, и патриотизм всё равно у каждого в сердце есть. Мы мужчины, и мы должны это сделать, воевать, помогать. Позывной «Граница»

Среди бойцов батальона немало участников боевых действий в горячих точках, есть и те, кто уже побывал в зоне проведения специальной военной операции. Решили вернуться в составе юлаевцев.

Я поступил в батальон Салавата Юлаева, чтобы защитить свою страну, свою семью, свой город от нашествия всякой нечисти западной. Чтобы их нетрадиционные ценности до нас не дошли. Позывной «Батый»

Тысячи бойцов из Башкортостана уже защищают жителей и интересы нашей страны в Донбассе, отметил Радий Хабиров. Героизм проявляют и военнослужащие батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. Республика продолжит поддержку своих солдат, особо подчеркнул глава региона. Зимняя одежда, каски, бронежилеты, спецсредства. Не забудут и тех, что ждёт своих защитников дома.

Я не могу представить, как тяжело и непросто ваши семьи приняли ваше решение. И сегодня я могу сказать только одно: мы позаботимся о ваших родных и близких. Я вам это твёрдо обещаю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Один из главных военных ритуалов – передача воинскому подразделению боевого знамени. Командир батальона имени Салавата Юлаева получил его из рук Главы Башкортостана. Символ доблести и чести будет сопровождать ребят до их возвращения домой.

Одним из самых эмоциональных моментов церемонии стал парад военнослужащих под легендарное «Прощание славянки». По глазам бойцов батальона было понятно: они готовы к выполнению поставленных задач.

У ребят, видите, у всех боевой дух, ждут отправки на СВО. Боевое слаживание прошли, всем необходимым обеспечила республика. Поэтому мы готовы защищать свою Родину. Это лучшие сыны России и гордость Республики Башкортостан. Алга, Салават! Артур Юмагужин, полковник в отставке, основатель добровольческого батальона им. Салавата Юлаева

Так получилось, что несколько десятилетий назад именно с этой площади уходили на фронт Великой Отечественной войны наши деды и прадеды. И вот сейчас настало время, когда их ратный подвиг готовы повторить их потомки. Они отправляются в зону СВО, чтобы снова защитить свой народ.

Проводить бойцов приехали не только родные, но и представители общественных организаций, члены Башкирского Союза ветеранов боевых действий, друзья и коллеги. У каждого была возможность сказать напутственные слова своим близким. Своими чувствами поделился и Глава Башкортостана.

Тяжело, конечно, они же отправляются в зону боевых действий. Непростая им работа предстоит, тяжело, мы за них переживаем. Моё самое главное желание – чтобы они вернулись живыми и здоровыми. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан