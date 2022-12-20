В Уфе состоялся парад, посвященный отправке батальона им. Салавата Юлаева в зону СВО

Башкирский батальон имени Салавата Юлаева завершил боевое слаживание и отправился в зону проведения специальной военной операции. Провожали бойцов на Советской площади, у памятника Минигали Шаймуратову и защитникам Отечества. Глава Башкортостана Радий Хабиров передал командиру воинского подразделения боевое знамя батальона и пожелал с честью выполнить свой долг, живыми и невредимыми вернуться домой.
Знаменные группы с государственными флагами России, Республики Башкортостан, войск национальной гвардии и знаменем 112-й Башкирской кавалерийской дивизии открыли парад, посвящённый отправке в зону СВО батальона имени Салавата Юлаева. Это первый добровольческий батальон в составе Росгвардии, и боевое слаживание они проходили с лучшими инструкторами, имеющими за плечами немалый боевой опыт.
Среди бойцов батальона немало участников боевых действий в горячих точках, есть и те, кто уже побывал в зоне проведения специальной военной операции. Решили вернуться в составе юлаевцев.
Тысячи бойцов из Башкортостана уже защищают жителей и интересы нашей страны в Донбассе, отметил Радий Хабиров. Героизм проявляют и военнослужащие батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. Республика продолжит поддержку своих солдат, особо подчеркнул глава региона. Зимняя одежда, каски, бронежилеты, спецсредства. Не забудут и тех, что ждёт своих защитников дома.
Один из главных военных ритуалов – передача воинскому подразделению боевого знамени. Командир батальона имени Салавата Юлаева получил его из рук Главы Башкортостана. Символ доблести и чести будет сопровождать ребят до их возвращения домой.
Одним из самых эмоциональных моментов церемонии стал парад военнослужащих под легендарное «Прощание славянки». По глазам бойцов батальона было понятно: они готовы к выполнению поставленных задач.
Так получилось, что несколько десятилетий назад именно с этой площади уходили на фронт Великой Отечественной войны наши деды и прадеды. И вот сейчас настало время, когда их ратный подвиг готовы повторить их потомки. Они отправляются в зону СВО, чтобы снова защитить свой народ.
Проводить бойцов приехали не только родные, но и представители общественных организаций, члены Башкирского Союза ветеранов боевых действий, друзья и коллеги. У каждого была возможность сказать напутственные слова своим близким. Своими чувствами поделился и Глава Башкортостана.