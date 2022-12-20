Владимир Путин присвоил звание Героя России военнослужащему из Башкирии

Столь почетной награды удостоен гвардии старший лейтенант Степан Белов из Октябрьского. Выпускник Казанского танкового училища с первых дней успешно выполняет поставленные задачи в зоне спецоперации.
Военнослужащий лично присутствовал на торжественной церемонии, в ходе которой отметил: заслуга принадлежит всему личному составу, с которым офицер сражается плечом к плечу.
На счету Степана Белова и его подчиненных около 20 подбитых вражеских танков, а также бронемашины и живая сила противника. Мы пообщались с мамой героя, которая рассказала, что сын был несколько раз ранен, однако всякий раз после лечения он сам рвался на передовую.