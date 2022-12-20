Владимир Путин присвоил звание Героя России военнослужащему из Башкирии

Безусловно, каждый их тех, кто сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции и выполняет поставленные боевые задачи, является героем, который самоотверженно борется за восстановление справедливости и не дает переписать нашу общую историю. Мы, россияне, потомки великих предков-победителей. А это значит, что победа будет за нами.

На счету Степана Белова и его подчиненных около 20 подбитых вражеских танков, а также бронемашины и живая сила противника. Мы пообщались с мамой героя, которая рассказала, что сын был несколько раз ранен, однако всякий раз после лечения он сам рвался на передовую.