Владимир Путин присвоил звание Героя России военнослужащему из Башкирии

Столь почетной награды удостоен гвардии старший лейтенант Степан Белов из Октябрьского. Выпускник Казанского танкового училища с первых дней успешно выполняет поставленные задачи в зоне спецоперации.

Военнослужащий лично присутствовал на торжественной церемонии, в ходе которой отметил: заслуга принадлежит всему личному составу, с которым офицер сражается плечом к плечу.

Безусловно, каждый их тех, кто сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции и выполняет поставленные боевые задачи, является героем, который самоотверженно борется за восстановление справедливости и не дает переписать нашу общую историю. Мы, россияне, потомки великих предков-победителей. А это значит, что победа будет за нами.

Степан Белов, Герой России
Фото №1 - Владимир Путин присвоил звание Героя России военнослужащему из Башкирии

На счету Степана Белова и его подчиненных около 20 подбитых вражеских танков, а также бронемашины и живая сила противника. Мы пообщались с мамой героя, которая рассказала, что сын был несколько раз ранен, однако всякий раз после лечения он сам рвался на передовую.

Боевой офицер всегда на передовой. Он никогда не прятался. Даже когда получил начальника штаба, он все равно на передовой, в землянке со своими ребятами, которые за ним, которые ему верят.

Тамара Белова, мама Степана Белова
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