Министр финансов Башкортостана рассказала о бюджете республики на следующий год

8 миллиардов рублей на поддержку сельского хозяйства и 16 миллиардов на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства. Ещё 219 млн рублей республика выделит на оплату 2190  сертификатов по газификации. Об этом заявила вице-премьер правительства, министр финансов Башкортостана Лира Игтисамова. Брифинг, посвященный формированию республиканской казны, прошёл на телеканале БСТ.

Закон о бюджете на 2023 год, подготовленный Минфином, Госсобрание республики приняло 15 декабря со следующими параметрами: доходы превысил 267 млрд рублей, расходы – 285 млрд. Дефицит бюджета составил 17,8 млрд рублей. Несмотря на это, бюджет региона остается социально ориентированным, подчеркнула Лира Игтисамова.

Он полностью обеспечен как собственными источниками покрытия, так и заёмными. При этом будет проводиться сдержанная долговая политика, и мы останемся в пределах ограничений, которые приняты в рамках с Министерством финансов РФ. Государственный долг существенно не вырастет и к концу 2023 года составит порядка 59 миллиарда рублей. Здесь ещё включены всё инфраструктурные бюджетные кредиты, которые мы получаем из федерального бюджета на инфраструктурное развитие Республики Башкортостан.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан
Фото №1 - Министр финансов Башкортостана рассказала о бюджете республики на следующий год

В следующем году будет повышение зарплаты на 8,3% по указанным категориям. На эти цели пойдет более 4 млрд рублей. Повысится и МРОТ – минимальная сумма составит 18 670 рублей.

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Свыше 104 млрд заложено в бюджете для сферы здравоохранения. На поддержку начинающих предпринимателей в 2023 году бюджет республики направит 200 млн рублей, а ремонт образовательных учреждений обойдётся региональной казне ещё  в 700 миллионов. На бесплатное школьное питание заложено 3,5 млрд. Полностью бесплатным горячим питанием обеспечиваются ученики 1-4 классов, далее – ученики с ограничениями по здоровью, дети из многодетных или малоимущих семей, а также дети участников СВО, в том числе обучающиеся в колледжах. Кроме того, дети, которые учатся в системе среднего профобразования в госучреждениях,  смогут получить сертификат на компенсацию стоимости обучения на очередной учебный год. 

Кроме этого, все дети мобилизованных бойцов будут обеспечены отдыхом как в наших лагерях, так и в рамках санаторно-курортного лечения. Также предусмотрены бесплатные группы продленного дня после окончания учебы в первую смену.

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