Министр финансов Башкортостана рассказала о бюджете республики на следующий год

8 миллиардов рублей на поддержку сельского хозяйства и 16 миллиардов на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства. Ещё 219 млн рублей республика выделит на оплату 2190 сертификатов по газификации. Об этом заявила вице-премьер правительства, министр финансов Башкортостана Лира Игтисамова. Брифинг, посвященный формированию республиканской казны, прошёл на телеканале БСТ.
Закон о бюджете на 2023 год, подготовленный Минфином, Госсобрание республики приняло 15 декабря со следующими параметрами: доходы превысил 267 млрд рублей, расходы – 285 млрд. Дефицит бюджета составил 17,8 млрд рублей. Несмотря на это, бюджет региона остается социально ориентированным, подчеркнула Лира Игтисамова.
Свыше 104 млрд заложено в бюджете для сферы здравоохранения. На поддержку начинающих предпринимателей в 2023 году бюджет республики направит 200 млн рублей, а ремонт образовательных учреждений обойдётся региональной казне ещё в 700 миллионов. На бесплатное школьное питание заложено 3,5 млрд. Полностью бесплатным горячим питанием обеспечиваются ученики 1-4 классов, далее – ученики с ограничениями по здоровью, дети из многодетных или малоимущих семей, а также дети участников СВО, в том числе обучающиеся в колледжах. Кроме того, дети, которые учатся в системе среднего профобразования в госучреждениях, смогут получить сертификат на компенсацию стоимости обучения на очередной учебный год.