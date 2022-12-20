Министр финансов Башкортостана рассказала о бюджете республики на следующий год

8 миллиардов рублей на поддержку сельского хозяйства и 16 миллиардов на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства. Ещё 219 млн рублей республика выделит на оплату 2190 сертификатов по газификации. Об этом заявила вице-премьер правительства, министр финансов Башкортостана Лира Игтисамова. Брифинг, посвященный формированию республиканской казны, прошёл на телеканале БСТ.

Он полностью обеспечен как собственными источниками покрытия, так и заёмными. При этом будет проводиться сдержанная долговая политика, и мы останемся в пределах ограничений, которые приняты в рамках с Министерством финансов РФ. Государственный долг существенно не вырастет и к концу 2023 года составит порядка 59 миллиарда рублей. Здесь ещё включены всё инфраструктурные бюджетные кредиты, которые мы получаем из федерального бюджета на инфраструктурное развитие Республики Башкортостан.

В следующем году будет повышение зарплаты на 8,3% по указанным категориям. На эти цели пойдет более 4 млрд рублей. Повысится и МРОТ – минимальная сумма составит 18 670 рублей.

Свыше 104 млрд заложено в бюджете для сферы здравоохранения. На поддержку начинающих предпринимателей в 2023 году бюджет республики направит 200 млн рублей, а ремонт образовательных учреждений обойдётся региональной казне ещё в 700 миллионов. На бесплатное школьное питание заложено 3,5 млрд. Полностью бесплатным горячим питанием обеспечиваются ученики 1-4 классов, далее – ученики с ограничениями по здоровью, дети из многодетных или малоимущих семей, а также дети участников СВО, в том числе обучающиеся в колледжах. Кроме того, дети, которые учатся в системе среднего профобразования в госучреждениях, смогут получить сертификат на компенсацию стоимости обучения на очередной учебный год.