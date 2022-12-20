Из чего состоит бюджет Башкортостана: ответы на главные вопросы

В прямом эфире телеканала БСТ прошел брифинг, в котором зрители услышали подробный разбор республиканского бюджета на следующий год.

На что выделяются бюджетные средства? Куда и на какие сферы уходят эти деньги?

На эти и другие вопросы ответила вице-премьер Правительства Башкортостана – министр финансов Лира Игтисамова и другие приглашенные эксперты.

Каков бюджет Башкортостана?

Основные параметры бюджета Республики Башкортостан на 2023-2025 годы следующие:

На 2023 год:

по доходам – 267,3 млрд руб.;

по расходам – 285,1 млрд руб.;

дефицит – 17,8 млрд руб.

На 2024 год:

по доходам – 245,5 млрд руб.;

по расходам – 252,5 млрд руб.;

дефицит – 7 млрд руб.

На 2025 год:

по доходам – 259,2 млрд руб.;

по расходам – 262,7 млрд руб.;

дефицит – 3,5 млрд руб.

Силуанов говорил, что бюджет на 2023 год самый сложный. Почему так?

В этом году формирование проекта бюджета осуществлялось в непростых экономических условиях, связанных с внешним санкционным давлением. Соответственно, неопределенность и сложность прогнозирования доходной части федерального бюджета. В Башкортостане тоже с этим столкнулись. Но вовремя принятые меры по поддержке экономики помогли стабилизировать ситуацию.

Что такое консолидированный бюджет?

Консолидированный бюджет Республики Башкортостан – это сумма средств бюджета Республики Башкортостан и бюджетов муниципалитетов, но за вычетом тех межбюджетных трансфертов, которые были направлены бюджетом Республики Башкортостан в местные бюджеты.

Куда тратят бюджет Башкортостана? Сколько уходит на молочную кухню?

Бюджет республики – социально ориентированный. Одним из значимых направлений является создание и развитие молочной кухни для обеспечения специализированным питанием детей до 3-х лет и беременных женщин по медицинским показаниям. Более 600 миллионов рублей направят на эти цели в 2023 году. Это очень востребованная продукция.

Как при формировании бюджета определяется потребность, например, в молочной кухне? Как формируются расходы бюджета?

Во-первых, прогнозируются поступления доходов бюджета. Мы опираемся на собственные доходы, учитываются поступления из федерального бюджета, а потом планируем расходы. Самое важное – обеспечить зарплату работникам бюджетной сферы, обеспечить расходы по содержанию этих учреждений и т.д.

Если говорить о молочной кухне, то берется базовое значение текущего года по расходам (производство, зарплата, приобретение сырья, упаковка). Это необходимый набор издержек. Плюс ко всему учитывается количество получателей молочной продукции, это влияет на объем бюджетных расходов.

Какие потребности у образования? Как идет ремонт школ?

Общая цифра расходов – почти 72 млрд рублей. Это зарплата, содержание объектов и так далее. У нас в республике более 2000 школ. Существенным подспорьем стала реализация федерального проекта по ремонту сельских школ. В следующем году планируется ремонт 77 зданий школ. В среднем порядка 600 млн рублей выделяется из бюджета республики на капремонт всех объектов образования. В 2023 году только на школы из федерального бюджета будет выделено 3,6 млрд рублей на проведение ремонтных работ. Из бюджета республики – 692 млн рублей.

Как контролируют расходы бюджета?

Когда школа нанимает подрядчика, параллельно заключается контракт на строительный надзор. Это профессиональные специалисты, которые следят за ремонтными работами. Второе: привлекаются родители как контролирующие лица. Все эскизы при планировании ремонта согласовываются с родителями и школьниками.

Как отбирают дворы для благоустройства?

Муниципальные образования самостоятельно проводят отбор дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы «Башкирские дворики». После этого с учётом пожелания жителей создается проект, который рассматривает межведомственная комиссия по формированию современной городской среды.

Главным критерием отбора является текущее состояние дворовой территории. Учитывается состояние автомобильных проездов, наличие освещения и детских площадок. То есть в первую очередь в программу «Башкирские дворики» проходят дворы, где практически нет никакой инфраструктуры. На следующий год объем финансирования программы «Башкирские дворики» составит 1,2 млрд рублей – это более 200 дворов.

Сохранятся ли льготы для пенсионеров на проезд в общественном транспорте?

Да, сохранятся. Общий объем финансирования для льготного проезда составляет порядка 1,5 млрд рублей.

Газовые сертификаты: что будет с ними? Стоимости сертификата (75 тысяч рублей) порой не хватает на подключение, ведь цены выросли.

В соответствии с поручением Президента со следующего года номинал сертификата будет составлять 100 тысяч рублей. Сертификат действителен в течение двух лет. На указанные цели в 2023 году предусмотрено 219 млн рублей.

Приводят ли в порядок дороги и участки после проведения газа?

Это прямая обязанность «Газпрома». Сотрудники обязаны восстановить почвенный слой и засыпать все траншеи.

Школьное питание: как формируется бюджет?

Порядка 3,5 млрд рублей заложено на следующий год. С 1 по 4 класс – это бесплатное питание, далее уже бесплатное питание получают дети с ограниченными возможности и с инвалидностью, из многодетных малоимущих семей. В этом году добавились дети участников СВО. И это не только в школах, но и в колледжах. Это специальная мера, которая учреждена по решению Радия Хабирова.

Периодически возникают вопросы, что питание в школах невкусное. Что делается для исправления этой ситуации?

Есть комиссии из родителей, идет постоянный контроль. Во-первых, нужно формировать культуру здорового питания. Родители голосуют положительно за школьное питание, но дети порой не привыкли к здоровой пище дома. Потому проводятся месячники здорового питания, флешмобы – все это в том числе и для родителей.

При формировании бюджета учитываются запросы жителей?

Да. Бюджет формируется с учетом потребностей общества, мнения граждан, в том числе из социальных сетей. Приоритеты расходования средств определяются главными распорядителями средств – отраслевыми министерствами и ведомствами.

На что депутаты обращают внимание при рассмотрении бюджета?

Бюджет как главный финансовый документ имеет свой, предусмотренный отдельным законом, порядок по его составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению. Бюджет проходит рассмотрение во всех профильных комитетах Госсобрания. Депутаты активно участвуют в обсуждении параметров бюджета. Споры бывают почти всегда, потому что потребности общества сейчас шире, чем возможности бюджета. Санкции, ковид – все это немного тормозит экономику, но ни один из важных показателей в республике не стал ниже, а бюджет запланирован с ростом доходов.

Как формируется доходная часть бюджета?

Это три раздела: налоговые платежи, неналоговые доходы и безвозмездные поступления из федерального бюджета. Итого общая сумма доходов бюджета составляет 267,3 млрд рублей на 2023 год.

Что такое дефицит бюджета?

Это разница между доходами и расходами. Всегда есть источники финансирования дефицита: например, за счет свободного остатка собственных средств на счете бюджета. Плюс ко всему республика имеет право занимать средства либо приватизировать государственное имущество. Предоставляются федеральные кредиты на льготных условиях. В этом году республика стала лидером по использованию инфраструктурного меню: регион привлек кредиты из федерального бюджета для строительства крупнейших проектов.

Что будет с транспортным налогом?

Участники СВО налог за 2022 год платить не будут. Это касается одного транспортного средства каждого типа.

Как идут ремонты в больницах и поликлиниках?

В этом году идет ремонт более 30 объектов. Строили модульные и капитальные объекты. Например, в этом году сдают новую поликлинику в Затоне. Строительные работы уже находятся на стадии завершения, идет сборка мебели и оборудования.

Как поддерживают врачей?

Поддержка есть. Всего на выплаты медицинским работникам заложено 230,5 млн рублей. Ведется работа над совершенствованием этих мер. В следующем году поддержка врача вырастет с миллиона до трех миллионов, чтобы он остался работать в сельской местности.

Сколько средств предусмотрено для поддержки лекарственным обеспечением?

Это более 5 млрд рублей. Конкретно для непрерывного мониторинга диабетиков выделили более 100 млн рублей. По мере исполнения бюджета возможно перераспределение средств, ведь потребность в льготных лекарствах с каждым годом растет.

Будут ли поддерживать предпринимателей в 2023 году?

Да. Большой объем денег направляется на поддержку предпринимательства – более 2 млрд рублей. Это и поддержка муниципальных программ. Есть и специальные организации, которые помогают открыть свое дело и развить свой бизнес. Порядка 200 млн рублей заложено на поддержку молодых предпринимателей. Более миллиарда рублей предусмотрено на создание индустриальных парков, особой экономической зоны «Алга» для осуществления предпринимателями своей деятельности на комфортных и благоустроенных площадках. Кроме того, ежегодно оказывается поддержка бизнесу за счет организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, актив которых накоплен за счет выделенных в предыдущие годы бюджетных средств в сумме 5,2 млрд рублей.

Как будут поддерживать науку?

В последние пару лет серьезное внимание уделяется науке. По решению Радия Хабирова учреждены гранты для молодых ученых, поддерживаются ведущие вузы. Существенным вкладом в науку станет строительство межвузовского кампуса стоимостью в 25 млрд рублей. Он появится в Уфе и станет украшением города.

Как работает ППМИ в Башкортостане?

Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) реализуется во всех районах республики. Когда люди видят, что с поддержкой из бюджета республики можно сделать жизнь лучше, они с удовольствием участвуют в реализации этих проектов. За 9 лет реализовано 14 тысяч проектов стоимостью около 13 миллиардов рублей. Появляются новые практики. Например, школьные инициативы – на их реализацию заложено 30 миллионов рублей, в следующем году будет поддержано 60 таких инициатив.

Как выделяют средства на школьные инициативы?

Это новая практика. Координатором процессов инициативного бюджетирования в России являются Минфин РФ и его Научно-исследовательский институт. Республика всегда активно поддерживала все федеральные новации, в том числе и по школьному инициативному бюджетированию. Власти республики активно включились в этот проект. Он в том числе повышает бюджетную грамотность школьников. Инициатива идет снизу от детей, таким образом ребята уже сами учатся планировать средства: формируют идею, составляют смету, проект, оценивают стоимость проекта и так далее.

Будет ли работать программа «Башкирское долголетие»?

Да. На следующий год предполагается увеличение средств на ее реализацию вдвое. Сейчас это самый популярный проект в сфере туризма. Записаться на участие можно на специальном сайте «Башкирское долголетие. Туризм». Плюс ко всему в каждой администрации специальный человек может помочь записаться на эту программу. В следующем году в этой программе смогут принять участие порядка 20 тысяч участников.

Что происходит со спортивными объектами?

На финансирование физической культуры и спорта заложено 6,9 млрд рублей. Это и умные спортивные площадки, и строительство катков, и многое другое.

Как будет проходить реабилитация инвалидов?

На форуме «Ломая барьеры» зашел разговор о поддержке компаний, которые разрабатывают оборудование для реабилитации людей с ограниченными возможностями. Вполне вероятно, что скоро появится программа поддержки таких предприятий. Пока на эти цели заложено 20 миллионов рублей. Для реабилитации детей есть специальная программа поддержки. На реабилитацию детей может быть предоставлен сертификат, на эти цели выделяется более 100 млн рублей. Также курс реабилитации можно пройти непосредственно в одном из специализированных государственных учреждений. На предоставление ими таких услуг предусматривается порядка 340 млн рублей в год.

Сколько выделяется на ремонт объектов культуры?

На следующий год на финансирование отрасли культуры заложено более 10 млрд рублей. Например, Театр кукол Уфа получит к своему юбилею. Не забывают и про сельскую местность, про работников домов культуры. Направлений очень много, в том числе поддержка театральных постановок.

Бывает ли бюджет не социально ориентированным?