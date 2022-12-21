В Башкирии водитель сбил ребёнка и оставил его без помощи

20 декабря в Стерлитамаке произошла авария с участием 14-летнего подростка. Подробности ДТП сообщает ИА «Башинформ».
На улице Черноморской неустановленный водитель наехал на ребёнка, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель не остановился, не оказал пострадавшему помощь и сразу покинул место аварии.
Мальчик был госпитализирован в городскую больницу №1 в отделение детской хирургии. Врачи диагностировали у ребёнка перелом правой голени.
Вскоре правоохранителям удалось установить виновника ДТП. Им оказался 26-летний местный житель на «Ладе Гранта». Автомобиль был помещен на штрафстоянку. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.