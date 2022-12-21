В Уфе прошла пресс-конференция, посвященная итогам года в сфере промышленности

Производство беспилотников в Башкортостане и центры поддержки технологий и инноваций. В Уфе прошла пресс-конференция, на которой обсудили итоги года в сфере промышленности. Республика на данный момент занимает четвертое место в Национальном рейтинге научно-технологического развития среди регионов России.

По словам вице-премьера правительства, министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева, этому способствовало несколько показателей. Например, количество организаций, которые ведут инновационную деятельность, – в Башкортостане их более 450. Также в республике работает Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня.

Что касается планов на будущий год, один из пунктов на 2023-й – это грантовая поддержка для закупки комплектующих для сборки беспилотных летательных аппаратов. Александр Шельдяев рассказал, что инициативу одобрил глава региона. Производство запускают в рамках авиационного кластера, который появится в Башкортостане в ближайшее время. Ещё один кластер – агропромышленный, он станет пятым в регионе.

Если в начале года у нас не было ни одного кластера, то к концу года будет уже пять кластеров, которые войдут в реестр Минпромторга. Три уже вошли, еще два на подходе. Кластерная политика помогает анализировать кооперационные цепочки наших предприятий, возможность получать федеральные меры поддержки. Владимир Путин анонсировал меры поддержки с 1 января для всех кластеров.

Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан
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