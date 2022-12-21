В Уфе прошла пресс-конференция, посвященная итогам года в сфере промышленности

Если в начале года у нас не было ни одного кластера, то к концу года будет уже пять кластеров, которые войдут в реестр Минпромторга. Три уже вошли, еще два на подходе. Кластерная политика помогает анализировать кооперационные цепочки наших предприятий, возможность получать федеральные меры поддержки. Владимир Путин анонсировал меры поддержки с 1 января для всех кластеров.

Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан