В Уфе прошла пресс-конференция, посвященная итогам года в сфере промышленности

Производство беспилотников в Башкортостане и центры поддержки технологий и инноваций. В Уфе прошла пресс-конференция, на которой обсудили итоги года в сфере промышленности. Республика на данный момент занимает четвертое место в Национальном рейтинге научно-технологического развития среди регионов России.
По словам вице-премьера правительства, министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева, этому способствовало несколько показателей. Например, количество организаций, которые ведут инновационную деятельность, – в Башкортостане их более 450. Также в республике работает Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня.
Что касается планов на будущий год, один из пунктов на 2023-й – это грантовая поддержка для закупки комплектующих для сборки беспилотных летательных аппаратов. Александр Шельдяев рассказал, что инициативу одобрил глава региона. Производство запускают в рамках авиационного кластера, который появится в Башкортостане в ближайшее время. Ещё один кластер – агропромышленный, он станет пятым в регионе.