Хоккеистки «Агидели» готовятся к заключительной выездной серии в году

Уфимская хоккейная команда «Агидель» готовится к заключительной выездной серии в году. Башкирские девушки уверенно возглавляют турнирную таблицу Женской хоккейной лиги. Коллективу Валерия Давлетшина предстоит завершить 2022-й год играми в Екатеринбурге и Челябинске.

По воле календаря у «Агидели» почти месяц не было игр в чемпионате. За это время девушки успели съездить на Матч звезд и побывать в расположении национальной сборной. Столь продолжительный перерыв позволил отдохнуть и залечить травмы. В частности, вернулась в строй вратарь Мария Сорокина.

Благодаря совместной работе медицинского штаба и моей у меня есть возможность уже на льду. Прислушиваюсь к себе, но чувствую себя, в принципе, хорошо. Мария Сорокина, вратарь ЖХК «Агидель»

Во время паузы в чемпионате появилось время поработать над слабыми местами в игре команды, которых на самом деле немного. Особенно уверенно уфимки выглядят в обороне, пропустив в 20 матчах лишь 29 шайб. Но есть и в чем прибавлять, особенно в игре в большинстве.

Девочкам дали восстановиться, думаю, нормально подготовимся. Кто-то уезжал в сборную. Здесь оставалось человек 8. Работали по специальной программе. Валерий Давлетшин, старший тренер ЖХК «Агидель»

Составители календаря были не очень благосклонны к «Агидели». Только у уфимок столь насыщенный календарь в конце декабря, в то время как большая часть команд будет спокойно готовиться к праздникам. Поэтому все предновогодние вопросы девушкам пришлось решить заранее.

Конечно, уже давно все подготовились, мы знали свой календарь. Знали, что 29 будем играть. Поэтому все заранее всё купили. Анна Шибанова, защитник ЖХК «Агидель»