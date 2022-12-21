Хоккеистки «Агидели» готовятся к заключительной выездной серии в году

Уфимская хоккейная команда «Агидель» готовится к заключительной выездной серии в году. Башкирские девушки уверенно возглавляют турнирную таблицу Женской хоккейной лиги. Коллективу Валерия Давлетшина предстоит завершить 2022-й год играми в Екатеринбурге и Челябинске.
По воле календаря у «Агидели» почти месяц не было игр в чемпионате. За это время девушки успели съездить на Матч звезд и побывать в расположении национальной сборной. Столь продолжительный перерыв позволил отдохнуть и залечить травмы. В частности, вернулась в строй вратарь Мария Сорокина.
Во время паузы в чемпионате появилось время поработать над слабыми местами в игре команды, которых на самом деле немного. Особенно уверенно уфимки выглядят в обороне, пропустив в 20 матчах лишь 29 шайб. Но есть и в чем прибавлять, особенно в игре в большинстве.
Составители календаря были не очень благосклонны к «Агидели». Только у уфимок столь насыщенный календарь в конце декабря, в то время как большая часть команд будет спокойно готовиться к праздникам. Поэтому все предновогодние вопросы девушкам пришлось решить заранее.
25 и 26 декабря «Агидель» сыграет с СКСО из Екатеринбурга, а 28 и 29 – с «Белыми медведицами» из Челябинска. Соперницы – из подвала турнирной таблицы, поэтому от «Агидели» ждут уверенных побед.