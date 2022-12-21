В Башкирии правоохранители проверяют сообщение о нападении собаки на ребёнка

В Нефтекамске межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по статье «халатность» после сообщений о нападении собаки на ребёнка.

Фото №1 - В Башкирии правоохранители проверяют сообщение о нападении собаки на ребёнка

Напомним, 14 декабря у теннисного корта играли школьники. В один момент к ним побежал уличный пёс, ребята играли с животным, пока собака не отняла у одного из мальчиков пакет с обовью. Дети попытались отнять сумку, начали кидать в собаку что-то, а после постарались убежать. Один из мальчиков упал, на него запрыгнула собака и, возможно, укусила. После ребёнок стоял некоторое время в полусогнутом состоянии, пока его не увела с площадки женщина.

В ходе мониторинга соцсетей выявлено сообщение о нападении на ребенка бездомной собаки. Сообщается, что ребенку удалось самостоятельно отбиться, после чего ему помогла проходившая мимо женщина. Информация сопровождается видеозаписью. Организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка.

пресс-служба СК РФ по РБ
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