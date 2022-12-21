В Башкирии правоохранители проверяют сообщение о нападении собаки на ребёнка

Напомним, 14 декабря у теннисного корта играли школьники. В один момент к ним побежал уличный пёс, ребята играли с животным, пока собака не отняла у одного из мальчиков пакет с обовью. Дети попытались отнять сумку, начали кидать в собаку что-то, а после постарались убежать. Один из мальчиков упал, на него запрыгнула собака и, возможно, укусила. После ребёнок стоял некоторое время в полусогнутом состоянии, пока его не увела с площадки женщина.