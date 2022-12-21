Стало известно, как в Уфе будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

Администрация Уфы рассказала, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь – с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023.
31 декабря с 22:00 до городских и районных праздничных площадок будут ездить автобусы с интервалом 15-20 минут. В новогоднюю ночь работу общественного транспорта продлят до 02:00 1 января.
После окончания новогодних программ жители смогут добраться домой на электротранспорте. Для этого обеспечат накопление троллейбусов на остановках «Гимназия им. Г. Гарипова» и «Госцирк», которые поедут по следующим маршрутам:
- 1 ед. – до остановки «Торговый комплекс «Центральный»;
- 3 ед. – до остановки «Микрорайон Белореченский» по улице Айской;
- 2 ед. – до остановки «Ледовый дворец «Уфа – арена» по Зорге;
- 1 ед. – до остановки «Троллейбусное депо № 2» по Первомайской;
- 2 ед. – до остановки «Уфимский ДОК» по Первомайской;
- 2 ед. – до остановки «Уфимский ДОК» по Кольцевой.
Трамваи будут ждать пассажиров на разворотном кольце возле Госцирка. До остановки «ул. Пушкина» проследуют два трамвая и по одной единице до остановок «Железнодорожный вокзал» и «Зеленая роща».
С 1 по 8 января транспорт будет работать по расписанию выходного дня.