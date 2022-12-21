В Башкирии директор ювелирного салона задержал грабителей

Двое ранее судимых жителя Салавата решили ограбить ювелирный салон в Сибае, но на их пути встал директор Виталий Климов. До приезда полиции ему удалось задержать злоумышленника.
Сообщник скрылся с места преступления, но мужчину задержали на автовокзале. Полиция установила, что преступники арендовали жилье в Баймаке и периодически приезжали в соседний Сибай, чтобы оценить обстановку в магазине. После разработали план ограбления и отправились на дело. В случае успешного разбойного нападения, налетчики продолжили бы грабить.
Руководство МВД по Республике Башкортостан собирается наградить руководителя бутика Виталия Климова за помощь в раскрытии разбойного нападения.