В Башкирии директор ювелирного салона задержал грабителей

Сообщник скрылся с места преступления, но мужчину задержали на автовокзале. Полиция установила, что преступники арендовали жилье в Баймаке и периодически приезжали в соседний Сибай, чтобы оценить обстановку в магазине. После разработали план ограбления и отправились на дело. В случае успешного разбойного нападения, налетчики продолжили бы грабить.