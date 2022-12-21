В Башкирии лиса заразила собаку опасным вирусом

В Кигинском районе выявили очередной случай бешенства. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Башкирии сообщили подробности инцидента.

Фото №1 - В Башкирии лиса заразила собаку опасным вирусом

К специалистам обратился мужчина, который контактировал с заболевшей бешенством собакой. Выяснилось, что за десять дней до этого питомец имел контакт с лисой. Лесной зверь проник во двор частного дома.

За собакой проводилось ветнаблюдение, она не была привита и на 11-й день умерла. При посмертном лабораторном обследовании выявлен вирус бешенства. Единственная возможность избежать заболевания у людей, имевших контакт с больным животным, это пройти полный курс комбинированного лечения антирабическим иммуноглобулином и антирабической вакциной строго по схеме.

пресс-служба Управления Роспотребнадзора РБ 

Благодаря совместной работе управления Роспотребнадзора и управления ветеринарии в очаге были проведены профилактические мероприятия, и все контактные лица вовремя начали специфическое антирабическое лечение.

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