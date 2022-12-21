В Башкирии лиса заразила собаку опасным вирусом

В Кигинском районе выявили очередной случай бешенства. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Башкирии сообщили подробности инцидента.
К специалистам обратился мужчина, который контактировал с заболевшей бешенством собакой. Выяснилось, что за десять дней до этого питомец имел контакт с лисой. Лесной зверь проник во двор частного дома.
Благодаря совместной работе управления Роспотребнадзора и управления ветеринарии в очаге были проведены профилактические мероприятия, и все контактные лица вовремя начали специфическое антирабическое лечение.