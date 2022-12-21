В Башкирии лиса заразила собаку опасным вирусом

За собакой проводилось ветнаблюдение, она не была привита и на 11-й день умерла. При посмертном лабораторном обследовании выявлен вирус бешенства. Единственная возможность избежать заболевания у людей, имевших контакт с больным животным, это пройти полный курс комбинированного лечения антирабическим иммуноглобулином и антирабической вакциной строго по схеме.

пресс-служба Управления Роспотребнадзора РБ