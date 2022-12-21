В Башкирии прошел международный турнир по ММА памяти Александра Доставалова

В каждом поединке запланировано до трех раундов по пять минут. Но спортсменам для победы иногда было достаточно и нескольких секунд. Республику Башкортостан представили семь местных бойцов. Для всех это был дебют в профессиональном ММА, несмотря на высокие любительские достижения. Стерлитамакский боксер Данил Сафин – один из них. Он одержал победу в первом раунде, отправив соперника в технический нокаут.