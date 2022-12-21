В Уфе завершился 18-й Международный форум боевых искусств

Этот проект – одно из крупномасштабных мультиспортивных событий в стране в области массового спорта. В этом году в нем приняли участие более 3,5 тыс. спортсменов из 51 региона России, а также представители Узбекистана, Казахстана, Армении, Белоруссии, Южной Осетии и не только.

Столица республики вновь в центре спортивных событий. Так в Уфе стартовал 18-й Международный форум боевых искусств. За три дня соревнований свои силы на татами и в ринге проверили свыше 3000 спортсменов не только из России, но и ряда зарубежных стран.

Эти ребята приехали на форум, чтобы своим примером показать: Бирск славится не только своими яблоками и прыгунами в высоту. Есть в небольшом городе, что находится в ста километрах от Уфы, мастера тайского бокса. Упорная борьба уже на предварительном этапе соревнований. Так, за выход в четвертьфинал схлестнулись представители Уфы и Екатеринбурга. Все три соревновательных дня на турнире выявляли сильнейших в мас-рестлинге, рукопашном бою, всестилевом каратэ.

Всего в рамках форума прошли соревнования, фестивальные и показательные выступления по 22 видам боевых искусств, единоборств и национальных видов спорта. А также мастер-классы, семинары для тренеров и тестирование по силовому многоборью.

Как правило, особое внимание на мультиспортивном форуме уделяется патриотическому воспитанию. На отдельной площадке оборудована специальная выставка, где рассказывают о предметах времен Второй мировой войны, а также учат навыкам обращения с оружием и демонстрируют мастер-классы по начальной военной подготовке. И здесь на месте желающие могли проверить себя на меткость в стрельбе из лазерного оружия.

Одним из самых зрелищных мероприятий турнира стала гала-программа с финальными поединками по видам спорта, где за победу боролись сильнейшие представители в разных дисциплинах.

Завершающим событием международного форума стал гран-при под эгидой международной всестилевой бойцовской лиги «Комбат ринг». В октагон выходили титулованные бойцы из регионов России и зарубежных стран. Всего состоялось шесть боев за чемпионские пояса. И иногда спортсменам не хватало времени, чтобы выявить победителя. При равном количестве очков арбитры назначали экстра-раунд.