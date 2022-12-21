В Белорецке прошёл межрегиональный турнир по снежному регби

Здесь поле меньше, сокращено количество игроков, упрощён подсчёт очков. Подобный турнир в Белорецке проводился второй год подряд. На этот раз, кроме белоречан, в соревнованиях участвовали ребята из Уфы, Стерлитамака, Ишимбая, Магнитогорска.

Победителей определяли в трёх возрастных категориях. Ребята из Инзера победили сразу в двух категориях до 13 и до 16 лет. Ну а среди взрослых лучшим стал коллектив из Стерлитамака. Для всех спортсменов была организована полевая кухня, гречневая каша с мясом и горячий чай.