В Белорецке прошёл межрегиональный турнир по снежному регби

Здесь поле меньше, сокращено количество игроков, упрощён подсчёт очков. Подобный турнир в Белорецке проводился второй год подряд. На этот раз, кроме белоречан, в соревнованиях участвовали ребята из Уфы, Стерлитамака, Ишимбая, Магнитогорска.

Наша первая игра, заметно голос сорвал, первая игра была жестокая битва, схватка, к сожалению, 5:5. Сейчас, скорее всего, сделают дополнительный тайм.

Азамат Мунасипов, тренер регбийной команды «Абзаковские медведи»

Победителей определяли в трёх возрастных категориях. Ребята из Инзера победили сразу в двух категориях до 13 и до 16 лет. Ну а среди взрослых лучшим стал коллектив из Стерлитамака. Для всех спортсменов была организована полевая кухня, гречневая каша с мясом и горячий чай.

Фото №1 - В Белорецке прошёл межрегиональный турнир по снежному регби

У нас круговая система, каждый с каждым играет и определяется лидер, победитель. Наш турнир больше является фестивалем, знакомство детей и родителей с регби, и у нас все получают медали.

Александр Магилат, президент федерации регби Республики Башкортостан
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