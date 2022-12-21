В Башкирии прошел фестиваль ГТО среди воспитанников детсадов

Детсадовцы прошли тест ГТО. В Иглинском районе прошел фестиваль ГТО среди местных дошкольных образовательных учреждений. Собрались команды из девяти детских садов, чтобы проверить свои физические способности на скорость, выносливость, силу, гибкость и меткость.

Мероприятие проводится впервые, оно уникально, так как выполняя нормативы комплекса ГТО с 6 лет, можно выявить сильные и слабые стороны физического развития ребёнка, что позволяет усовершенствовать подготовку. После завершения мероприятия участникам вручили сертификаты ГТО и подарки.

Сегодня в детской спортивно-юношеской школе села Иглино прошел фестиваль Всероссийского культурного комплекса «Готов к труду и обороне» среди дошкольных образовательных организаций. Это мероприятие мы проводим впервые, это новый опыт для нас. Принимали участие дети в возрасте шесть лет первой ступени ГТО. Очень интересные, активные ребята. Несмотря на то, что они сталкиваются с комплексом ГТО впервые, они справились с поставленными задачами на отлично и прошли все испытания.

Лилия Нуриева, руководитель центра тестирования ГТО в Иглинском районе
Фото №1 - В Башкирии прошел фестиваль ГТО среди воспитанников детсадов
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