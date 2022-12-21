В Башкирии прошел фестиваль ГТО среди воспитанников детсадов

Детсадовцы прошли тест ГТО. В Иглинском районе прошел фестиваль ГТО среди местных дошкольных образовательных учреждений. Собрались команды из девяти детских садов, чтобы проверить свои физические способности на скорость, выносливость, силу, гибкость и меткость.
Мероприятие проводится впервые, оно уникально, так как выполняя нормативы комплекса ГТО с 6 лет, можно выявить сильные и слабые стороны физического развития ребёнка, что позволяет усовершенствовать подготовку. После завершения мероприятия участникам вручили сертификаты ГТО и подарки.