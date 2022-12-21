В Башкирии прошел фестиваль ГТО среди воспитанников детсадов

Сегодня в детской спортивно-юношеской школе села Иглино прошел фестиваль Всероссийского культурного комплекса «Готов к труду и обороне» среди дошкольных образовательных организаций. Это мероприятие мы проводим впервые, это новый опыт для нас. Принимали участие дети в возрасте шесть лет первой ступени ГТО. Очень интересные, активные ребята. Несмотря на то, что они сталкиваются с комплексом ГТО впервые, они справились с поставленными задачами на отлично и прошли все испытания.

Лилия Нуриева, руководитель центра тестирования ГТО в Иглинском районе