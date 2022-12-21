В Башкирии за последние сутки от COVID-19 скончался один человек

По информации республиканского Минздрава, общее число случаев заболевания с начала пандемии достигло 340 335. Также с начала пандемии 332 236 человек выздоровели.

В настоящее время активными носителями COVID-19 являются 2 150 человека. Из них 207 пациентов находятся в стационарах. За последние сутки в Башкирии от коронавируса умер один человек. Общее число умерших достигло 5 950 человек.