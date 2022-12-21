В Башкирии мужчину за изнасилование и убийство осудили на 15 лет

В Белебее осудили 42-летнего мужчину за изнасилование, убийство и кражу. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

По данным Следственного комитета республики, местный житель обнаружил в квартире тело 37-летней сожительницы. Было установлено, что вечером в гости к женщине приходил их общий с сожителем приятель. Мужчина изнасиловал и убил женщину, а затем похитил из квартиры мобильный телефон, духи и дезодорант.