Школы Башкирии получили 56 новых автобусов

Глава Башкортостана вручил ключи от 56 школьных автобусов. Новый транспорт отправился в 29 городов и районов. Машины были подобраны под требования местности. Так, для особо холодных частей республики приобретены автобусы в северном исполнении. На покупку транспорта из федерального бюджета было выделено более 170 миллионов рублей.
Автобусы, готовые к самым сложным как погодным, так и дорожным условиям. Радий Хабиров осмотрел впервые поступивший в республику школьный транспорт на базе УАЗ «Патриот» на полном приводе. Четыре таких автобуса направятся в горные районы Башкортостана.
Автобусы разной вместимости ГАЗ, ПАЗ и УАЗ. Машины старались подбирать под нужды каждой школы. Новые автобусы обрадуют сотни детей из 56 школ. Глава республики вручил ключи от машин представителям администраций и поблагодарил водителей за их труд.
Из Уфы в родные районы некоторые водители уедут не только держась за руль новенького автобуса, но и неожиданно получив подарок от главы республики.
Всего за последние три года школьный автопарк Башкортостана пополнили почти на 400 автобусов. Большая часть транспорта была закуплена на федеральные средства.
В школах республики уже не осталось автобусов старше 10 лет. Но несмотря на это, обновление автопарка не закончится. Уже в январе следующего года в Башкортостан поступит еще 45 новых автобусов.