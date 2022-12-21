Школы Башкирии получили 56 новых автобусов

Глава Башкортостана вручил ключи от 56 школьных автобусов. Новый транспорт отправился в 29 городов и районов. Машины были подобраны под требования местности. Так, для особо холодных частей республики приобретены автобусы в северном исполнении. На покупку транспорта из федерального бюджета было выделено более 170 миллионов рублей.

Автобусы, готовые к самым сложным как погодным, так и дорожным условиям. Радий Хабиров осмотрел впервые поступивший в республику школьный транспорт на базе УАЗ «Патриот» на полном приводе. Четыре таких автобуса направятся в горные районы Башкортостана.

Автобусы разной вместимости ГАЗ, ПАЗ и УАЗ. Машины старались подбирать под нужды каждой школы. Новые автобусы обрадуют сотни детей из 56 школ. Глава республики вручил ключи от машин представителям администраций и поблагодарил водителей за их труд.

Мы планомерно занимаемся заменой школьных автобусов на новые. Во всех районах и городах Башкортостана утро для многих детей начинается с поездки на школьном автобусе. Важно, чтобы они ездили на современных автобусах, а родители не волновались за безопасность своих ребятишек. Сегодня отдельно благодарю водителей за безаварийную езду, внимание. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Из Уфы в родные районы некоторые водители уедут не только держась за руль новенького автобуса, но и неожиданно получив подарок от главы республики.

Всего за последние три года школьный автопарк Башкортостана пополнили почти на 400 автобусов. Большая часть транспорта была закуплена на федеральные средства.

Хорошая программа, которая работает на протяжении трех лет. Ежегодно мы получаем максимальное количество по сравнению с другими субъектами РФ. Автобусы отправятся в 29 муниципалитетов. Из 56 автобусов 18 – в северном исполнении: двойные стеклопакеты, дополнительные отопители, утепление бортов, пола. В них наши дети точно не замерзнут. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан