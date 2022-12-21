Радий Хабиров обозначил ключевые задачи работы муниципалитетов в 2023 году

Это обеспечение стабильности экономики и социальной сферы, а также поддержка военнослужащих и членов их семей. Речь об этом зашла на совещании с участием членов правительства региона, руководителей городов и районов.

Глава республики поблагодарил коллег за эффективную работу в условиях современных вызовов. Участники совещания обсудили динамику экономического развития муниципалитетов, модернизации транспортной и социальной инфраструктуры территорий, выстраивания эффективной коммуникации с населением.

У нас, напоминаю, базовый режим готовности, для этого у глав регионов есть дополнительные полномочия по координации деятельности, в том числе федеральных структур. На что хотел обратить внимание, это на обеспечение экономики и социальной сферы нашей республики – вот это главная задача. Помимо того, что мы занимаемся батальонами, мобилизацией и другими делами, вы не забывайте эту главную задачу. Ну и вторая задача – это поддержка наших мобилизованных, добровольцев и членов их семей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Радий Хабиров также поручил главам муниципалитетов принять дополнительные меры по обеспечению правопорядка в общественных местах на новогодние каникулы, после чего глава региона поздравил чиновников с предстоящими праздниками и пожелал успешной работы в 2023 году.

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