Радий Хабиров обозначил ключевые задачи работы муниципалитетов в 2023 году

У нас, напоминаю, базовый режим готовности, для этого у глав регионов есть дополнительные полномочия по координации деятельности, в том числе федеральных структур. На что хотел обратить внимание, это на обеспечение экономики и социальной сферы нашей республики – вот это главная задача. Помимо того, что мы занимаемся батальонами, мобилизацией и другими делами, вы не забывайте эту главную задачу. Ну и вторая задача – это поддержка наших мобилизованных, добровольцев и членов их семей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан