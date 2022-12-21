Радий Хабиров обозначил ключевые задачи работы муниципалитетов в 2023 году

Это обеспечение стабильности экономики и социальной сферы, а также поддержка военнослужащих и членов их семей. Речь об этом зашла на совещании с участием членов правительства региона, руководителей городов и районов.
Глава республики поблагодарил коллег за эффективную работу в условиях современных вызовов. Участники совещания обсудили динамику экономического развития муниципалитетов, модернизации транспортной и социальной инфраструктуры территорий, выстраивания эффективной коммуникации с населением.
Радий Хабиров также поручил главам муниципалитетов принять дополнительные меры по обеспечению правопорядка в общественных местах на новогодние каникулы, после чего глава региона поздравил чиновников с предстоящими праздниками и пожелал успешной работы в 2023 году.