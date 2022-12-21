Из Башкирии в зону СВО отправили два гумконвоя с техникой и оборудованием

Очередные два гуманитарных конвоя отправили из республики в зону спецоперации. Они доставят для добровольческих батальонов и мобилизованных земляков необходимую технику, оборудование и имущество.

В состав включены автомобили «Урал», ЗИЛ, УАЗ, «Нива», технические средства: противоосколочные очки, тепловизоры, рации, фонарики, генераторы, буржуйки, стройматериалы и инструменты. Кроме того, с учетом холодного времени года предусмотрены одеяла, шерстяные носки, газовые плиты, тепловентиляторы и даже бани на колесах. Не забыли и о продуктах питания, медицинских препаратах и изделиях. Всего отправилось 37 единиц техники в сопровождении 75 человек.