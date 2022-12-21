В Башкирии зарубили вахтовика, который возмущался тем, что выпивали без него

Вечером дом к местному жителю, работавшего вахтовым методом, пришел его товарищ. Гость был пьяным, поэтому хозяин начал возмущаться тому, что тот пил без него. Между мужчинами началась драка. Затем гость схватил металлическую арматуру и начал бить ей по голове жертвы. Добил несчастного он уже топором.