В Башкирии зарубили вахтовика, который возмущался тем, что выпивали без него

В Калтасинском районе Башкирии мужчина зарубил друга-вахтовика, который возмущался тем, что пили без него. Об этом сообщили корреспонденты издания КП-Уфа.
Вечером дом к местному жителю, работавшего вахтовым методом, пришел его товарищ. Гость был пьяным, поэтому хозяин начал возмущаться тому, что тот пил без него. Между мужчинами началась драка. Затем гость схватил металлическую арматуру и начал бить ей по голове жертвы. Добил несчастного он уже топором.
Все это время в доме спал третий мужчина. Он не проснулся, потому что был пьян. Убийца сообщил о преступлении в полицию самостоятельно с телефона спящего приятеля.
Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы.