Социологи выяснили уровень финансовой грамотности жителей Башкирии

В Башкортостане сельские жители чаще всего демонстрируют средний уровень финансовой грамотности. По стране же преобладает низкий показатель. Специалисты аналитического центра НАФИ, проводившие исследования, назвали это региональной особенностью. Социологи по заказу центра финансовой грамотности «Финцентр Республики Башкортостан» выяснили, насколько жители разбираются в денежных вопросах и способны ли эффективно распоряжаться своими средствами.

Перераспределение доли людей с низким уровнем финграмотности в пользу людей со средним или высоким уровнем – заслуга региональной власти. Что касается кредитных обязательств, то люди тратят на них слишком много – 12% граждан отдают около 30% дохода на кредиты.

Эти исследования помогают нам выявить болевые точки. Благодаря развернутым опросам мы можем определить, где и кому наше финансовое просвещение должно уделить больше внимания.

Специалисты отмечают, что всё меньше людей стало придерживаться установки на планирования и всё больше тех, кто живёт сегодняшним днём. Также у жителей республики фиксируют рост знаний в сфере финансов. Работа в этом направлении продолжится в рамках федеральной стратегии повышения финграмотности в стране. Специализированные занятия проходят в школах, колледжах и даже в детских садах. Обучение проводят также для сирот и в ресурсном центре «Семья». Особое внимание уделяется и пожилым людям.