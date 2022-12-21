Жители Башкирии увидят метеорный поток Урсиды

Жителям Башкирии посчастливится увидеть в ночь зимнего солнцестояния поток Урсиды. Об этом сообщили в уфимском планетарии.
Каждый год с 17 по 26 декабря Земля проходит через множество частиц, сброшенных кометой при ее приближениях к Солнцу. Данные частицы влетают в атмосферу нашей планеты и сгорают, в результате чего и образуется метеорный поток Урсиды. Максимум этого действия приходится на 22-23 декабря.
В этом году поток достигнет пика активности около трех часов ночи 23 декабря. В этом году ночь 23 декабря будет ночью новолуния, поэтому Луна не помешает наблюдению.
Фото: icmos.ru.