Жители Башкирии увидят метеорный поток Урсиды

Каждый год с 17 по 26 декабря Земля проходит через множество частиц, сброшенных кометой при ее приближениях к Солнцу. Данные частицы влетают в атмосферу нашей планеты и сгорают, в результате чего и образуется метеорный поток Урсиды. Максимум этого действия приходится на 22-23 декабря.