Силач из Башкирии Эльбрус Нигматуллин установил новый мировой рекорд

Самый сильный человек России установил рекорд в центре Уфы. Эльбрус Нигматуллин на глазах десятков болельщиков показал недюжинную силу в упражнении «Хват батыра». Исполнителю нужно удержать как можно дольше два бревна, вес каждого – 380 килограммов. К этому рекорду Эльбрус Нигматуллин готовился больше года.

Подготовка именно к этому упражнению заняла больше года, но даже перед ключевым подходом Эльбрус Нигматуллин готовится до последней секунды, разогревая мышцы и настраиваясь психологически. Эльбрус Нигматуллин сам создал тренажер «Хват батыра». Впервые презентовал на уфимском турнире «Урал-батыр» в декабре 2020. Приближенный к нему станок есть в Норвегии.

Он и сам не раз выступал, выполняя этот упражнение. Но замахнуться на рекорд не решался. Хотя Эльбрус Нигматуллин тягал и баржу, и боинг, и трамвай, и поезд, поднимал верблюда. Но «Хват батыра» – это совсем иной вид, когда основная нагрузка приходится на руки, спортсмена фактически разрывает на части. Но Эльбрус Нигматуллин справился с испытанием, продержав бревна чуть больше минуты.

Долго я набирал форму, и, в принципе, можно считать этот рекорд не среди ветеранов, это рекорд среди всех, потому что в зимних условиях. Это все равно что в бассейне проплыть 100 м и проплыть в проруби – это вот примерно то же самое. Эльбрус Нигматуллин, мастер спорта, четырёхкратный победитель турнира «Самый сильный человек России»

Рекорд Эльбруса Нигматуллина зафиксировал руководитель федерации «Уралстронг – силачи Руси».

Мы с Эльбрусом работаем вместе очень давно, начинали еще при Владимире Турчинском. Эльбрус не перестает удивлять, он мотивирует. Вряд ли кто-то в России может это повторить. Дмитрий Кононец, президент федерации «Уралстронг – силачи Руси»