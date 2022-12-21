Силач из Башкирии Эльбрус Нигматуллин установил новый мировой рекорд

Самый сильный человек России установил рекорд в центре Уфы. Эльбрус Нигматуллин на глазах десятков болельщиков показал недюжинную силу в упражнении «Хват батыра». Исполнителю нужно удержать как можно дольше два бревна, вес каждого – 380 килограммов. К этому рекорду Эльбрус Нигматуллин готовился больше года.
Подготовка именно к этому упражнению заняла больше года, но даже перед ключевым подходом Эльбрус Нигматуллин готовится до последней секунды, разогревая мышцы и настраиваясь психологически. Эльбрус Нигматуллин сам создал тренажер «Хват батыра». Впервые презентовал на уфимском турнире «Урал-батыр» в декабре 2020. Приближенный к нему станок есть в Норвегии.
Он и сам не раз выступал, выполняя этот упражнение. Но замахнуться на рекорд не решался. Хотя Эльбрус Нигматуллин тягал и баржу, и боинг, и трамвай, и поезд, поднимал верблюда. Но «Хват батыра» – это совсем иной вид, когда основная нагрузка приходится на руки, спортсмена фактически разрывает на части. Но Эльбрус Нигматуллин справился с испытанием, продержав бревна чуть больше минуты.
Рекорд Эльбруса Нигматуллина зафиксировал руководитель федерации «Уралстронг – силачи Руси».
Эльбрус Нигматуллин мотивирует и поддерживает. Свой рекордный успех он посвятил воинам из Башкортостана, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.