В больнице Салавата работает современный ангиографический комплекс

В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения в Салавате медицинскую помощь получили уже более тысячи пациентов. Поступают они из Стерлибашевского и Ишимбайского районов, городов Салавата и Ишимбая. В отделении есть современный ангиографический комплекс.

Установка выполняет диагностические исследования и оперативные вмешательства кардиологического, нейрохирургического, хирургического, гинекологического и онкологического профилей в короткие сроки. Такой аппарат позволит в разы уменьшить смертность и также поможет спасти больше людей без скальпеля, уверены специалисты.

Сейчас в экстренном порядке поступил пациент с жалобами на боль в грудной клетке. После осмотра кардиолога был выставлен диагноз – нестабильная стенокардия. Была проведена коронарография. Мы выявили поражение правой коронарной артерии, показано было стентирование. Было выполнено стентирование правой коронарной артерии. Пациент переведен в реанимационное отделение для дальнейшего лечения.

Рашит Кинзикеев, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения городской больницы г. Салавата

Острый коронарный синдром. Пациенту с таким диагнозом нужно оказать помощь быстро и оперативно. И если поблизости не будет центра с ангиографом, то последствия могут быть серьезными и неутешительными.

У Талгата Батырханова – предынфарктное состояние. Его из Ишимбая привезли на скорой.

В течение часа привезли сюда, здесь сразу на стол положили. Определили, какие у меня болячки. И через два-три дня мне лучше стало, хорошо. Намного лучше и легче. Они мне и сахар лечили, диабет. Здесь вообще каждые два-три часа уколы. Очень мне понравилось.

Талгат Батырханов, пациент
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