В больнице Салавата работает современный ангиографический комплекс

В течение часа привезли сюда, здесь сразу на стол положили. Определили, какие у меня болячки. И через два-три дня мне лучше стало, хорошо. Намного лучше и легче. Они мне и сахар лечили, диабет. Здесь вообще каждые два-три часа уколы. Очень мне понравилось.

Талгат Батырханов, пациент