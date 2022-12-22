В больнице Салавата работает современный ангиографический комплекс

В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения в Салавате медицинскую помощь получили уже более тысячи пациентов. Поступают они из Стерлибашевского и Ишимбайского районов, городов Салавата и Ишимбая. В отделении есть современный ангиографический комплекс.
Установка выполняет диагностические исследования и оперативные вмешательства кардиологического, нейрохирургического, хирургического, гинекологического и онкологического профилей в короткие сроки. Такой аппарат позволит в разы уменьшить смертность и также поможет спасти больше людей без скальпеля, уверены специалисты.
Острый коронарный синдром. Пациенту с таким диагнозом нужно оказать помощь быстро и оперативно. И если поблизости не будет центра с ангиографом, то последствия могут быть серьезными и неутешительными.
У Талгата Батырханова – предынфарктное состояние. Его из Ишимбая привезли на скорой.