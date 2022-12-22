Доброволец из Башкирии, вернувшийся на СВО после ранения, погиб на Украине

21 июня 2022-го в качестве добровольца он стал участником специальной военной операции. Получив в начале ранение, он вернулся домой, но затем, выздоровев, вновь отправился в зону СВО. 22 сентября 37-летний толбазинец погиб во время выполнения боевой задачи. Недавно в селе Толбазы его проводили в последний путь.