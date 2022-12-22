Доброволец из Башкирии, вернувшийся на СВО после ранения, погиб на Украине

На Украине в ходе проведения СВО погиб 37-летний доброволец из Башкирии Азат Кутлугузин. Об этом сообщает газета «Аургазинский вестник».
Мужчина родился в мае 1985 года. После окончания 9 классов в школе №3 поселка Толбазы, он поступил в местное училище. В ноябре 2003 года его призвали на срочную службу в армии.
21 июня 2022-го в качестве добровольца он стал участником специальной военной операции. Получив в начале ранение, он вернулся домой, но затем, выздоровев, вновь отправился в зону СВО. 22 сентября 37-летний толбазинец погиб во время выполнения боевой задачи. Недавно в селе Толбазы его проводили в последний путь.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье Азата Кутлугузина