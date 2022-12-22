Под Уфой мастер АЗС упал с высоты и погиб

Под Уфой 51-летний сотрудник автозаправочной станции погиб в результате несчастного случая. Гострудинспекция приступила к расследованию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 19 декабря. В ходе проведения ремонтных работ на АЗС мастер упал через световое окно с навеса станции. Его экстренно доставили в больницу с травмами головы и позвоночника, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.