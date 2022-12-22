В Башкирии мужчина несколько раз ударил ножом своего приятеля

По предварительным данным, потерпевший уже был ранее знаком с подозреваемым, так как часто приезжал в Благоварский район в гости к своим родственникам. Во время очередного визита мужчины решили отметить встречу в доме злоумышленника. В ходе застолья хозяин дома проболтался, что на днях между ним и еще одним их общим знакомым произошла драка. Мужчины решили уладить с ним конфликт и пригласили к себе. Но мирно закончить посиделки не удалось. Между собутыльниками вновь вспыхнула ссора. Подозреваемый взялся за нож и нанес несколько ударов в живот своему 35-летнему приятелю. Испугавшись за жизнь раненного, мужчины самостоятельно доставили его в медицинское учреждение.

пресс-служба МВД по РБ