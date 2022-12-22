В Башкирии мужчина несколько раз ударил ножом своего приятеля
В отделение полиции Благоварского района от врачей местной больницы поступило сообщение о доставлении в больницу 35-летнего мужчины с проникающим ранением живота. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
В кратчайшие сроки оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Уфимского района, который ранее уже был судим.
По предварительным данным, потерпевший уже был ранее знаком с подозреваемым, так как часто приезжал в Благоварский район в гости к своим родственникам. Во время очередного визита мужчины решили отметить встречу в доме злоумышленника. В ходе застолья хозяин дома проболтался, что на днях между ним и еще одним их общим знакомым произошла драка. Мужчины решили уладить с ним конфликт и пригласили к себе. Но мирно закончить посиделки не удалось. Между собутыльниками вновь вспыхнула ссора. Подозреваемый взялся за нож и нанес несколько ударов в живот своему 35-летнему приятелю. Испугавшись за жизнь раненного, мужчины самостоятельно доставили его в медицинское учреждение.
пресс-служба МВД по РБ
Возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом, а пострадавший - под медицинским наблюдением.