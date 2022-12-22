В Уфе пять человек отравились неизвестным веществом

22 декабря в экстренные службы Уфы поступило сообщение о том, что пять человек отравились неизвестным веществом.

Около семи часов утра экстренно госпитализированы были жильцы дома по улице Большая Шелковидная. Помощь врачей потребовалась 36-летней женщине и двум детям 15 и 13 лет. Ещё двое пострадавших – 31-летний мужчина и 58-летняя женщина – после оказания медицинской помощи были отпущены.

У пострадавших диагностированы признаки отравления угарным газом. Женщина и двое детей находятся в тяжелом состоянии.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Предстоит выяснить все обстоятельства и причины инцидента.