В Уфе выбрали лучшие многоквартирные дома, дворы и подъезды

Конкурс проводило Министерство ЖКХ. Комиссия выезжала на объекты, чтобы определить, кто достоин первых мест. Всего было порядка 200 заявок. Победителей выявили в нескольких номинациях. Они получат средства на дальнейшее благоустройство.
Жильцы и коммунальщики, как заботливые родители. Одни подарили жизнь, другие – защиту. Это лишь часть работ по благоустройству территории возле дома по улице Пушкина. Объект участвовал в программе «Башкирские дворики». С другой стороны здания – ещё одна детская площадка, спортивная. Там же установили новогоднюю ёлку.
Двор по улице Пушкина занял первое место в ежегодном конкурсе Министерства ЖКХ. Было несколько номинаций: лучший дом, двор и подъезд. Всего поступило 200 заявок. Отдельно оценивали объекты в городах, посёлках и сёлах.
Сразу после награждения – совещание на месте. Объекты-победители получат денежные призы. От 100 тысяч рублей до 1 миллиона. Средства потратят на благоустройство. Логика такая: кто прилагает усилия, чтобы лучше жить, тот получает возможность воплотить желания в реальность.