В Уфе выбрали лучшие многоквартирные дома, дворы и подъезды

Конкурс проводило Министерство ЖКХ. Комиссия выезжала на объекты, чтобы определить, кто достоин первых мест. Всего было порядка 200 заявок. Победителей выявили в нескольких номинациях. Они получат средства на дальнейшее благоустройство.

Жильцы и коммунальщики, как заботливые родители. Одни подарили жизнь, другие – защиту. Это лишь часть работ по благоустройству территории возле дома по улице Пушкина. Объект участвовал в программе «Башкирские дворики». С другой стороны здания – ещё одна детская площадка, спортивная. Там же установили новогоднюю ёлку.

Своими руками мы помогали домоуправлению, какие деревья убрать, саженцы. Кто чем мог, тот тем и помог. Лилия Голышева, председатель совета многоквартирного дома /г. Уфа/

Двор по улице Пушкина занял первое место в ежегодном конкурсе Министерства ЖКХ. Было несколько номинаций: лучший дом, двор и подъезд. Всего поступило 200 заявок. Отдельно оценивали объекты в городах, посёлках и сёлах.

Татышлинцы уже участвовали, а вот мы впервые. Когда узнали, поддержали жителей. Винария Миниева, председатель совета многоквартирного дома /с. Верхние Татышлы/