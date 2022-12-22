В Уфе прошёл турнир «Кубок Деда Мороза» по панкратиону

В Уфе прошёл традиционный республиканский турнир «Кубок Деда Мороза» по панкратиону. Победители определились среди детей от 6 до 13 лет и среди юношей 14-15 лет. А это более 200 спортсменов из разных городов и районов. Турнир разбавили выступления Деда Мороза и Снегурочки.

За стихи дети получали сладкие подарки. А вот за спортивные победы ребята получали медали. В общем зачете победили уфимцы, на втором месте кармаскалинцы и замкнули тройку представители города Дюртюлю.