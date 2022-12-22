Врачи Уфы вернули к жизни 82-летнего дедушку с заболеваниями сердца

В Уфе врачам хирургии Республиканского кардиоцентра удалось вернуть к жизни 82-летнего пенсионера с тяжёлыми заболеваниями сердца.
Мужчина обратился к врачам в Белорецке с жалобами на боли в грудной клетке, которые отдавали в межлопаточную область. Врачи сделали компьютерную томографию, которая показала разрыв аневризмы грудной аорты с гематомой. В срочном порядке пациента доставили в Уфу.
Во время операции пациенту был установлен стент-графт, благодаря которому изолирована аневризма из кровотока и предотвращен разрыв. Также во время операции врачи провели коронарографию, в ходе которой у пациента был обнаружен критический стеноз переднежелудочковой артерии (предынфарктное состояние). Медиками было принято решение о проведении стентирования коронарной артерии. Рентгенхирурги установили пациенту стент. Таким образом, пациента спасли врачи сразу от двух тяжелых заболеваний сердца: ишемической болезни сердца и разрыва аорты. С такими заболеваниями пациент не смог бы прожить долго.
Благодаря слаженному действию врачей у мужчины появился шанс вернуться к своей семье и привычным делам. Обе операции были малотравматичны для пациента и легко переносимы. Сразу после оперативного вмешательства пожилой мужчина почувствовал себя хорошо, а через несколько дней был выписан из больницы.