На «Уфа-Арене» установили одну из самых современных пропускных систем в мире

Хоккейным болельщикам не о чем волноваться во время матчей, кроме как о победе любимой команды. В этом сезоне на главном спортивном сооружении республики «Уфа-Арене» работает новая система безопасности. Накануне с ней ознакомился Радий Хабиров. Глава республики оценил одну из самых современных пропускных систем в мире.
Первое, что встречает любого посетителя «Уфа-Арены»,– билетные турникеты. Их эксклюзивная модель была разработана для чемпионата мира по футболу в Катаре. Но первой она появилась в Уфе – за полгода до начала главного футбольного турнира.
Очереди на входе в «Арену» – то, с чем сталкивался любой посетитель хоккейных матчей. Особенно во время важных и статусных матчей. Благодаря новым турникетам увеличилась пропускная способность. Утомительное ожидание на морозе осталось в истории.
Также новые турникеты готовы к внедрению системы Fan ID. Еще одно новшество на «Арене» – современная система видеонаблюдения. В случае необходимости она позволяет идентифицировать любого болельщика в случае необходимости.
Количество камер на «Уфа-Арене» увеличили в 2,5 раза. Теперь их число достигло 515. Но дело не только в количестве, но и в качестве картинки.
Вся информация с камер выводится в Центр управления, где стадион виден специалистам в мельчайших деталях. Таким образом, посетители «Уфа-Арены» во время хоккейных матчей и концертов могут чувствовать себе в полной безопасности.