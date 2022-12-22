На «Уфа-Арене» установили одну из самых современных пропускных систем в мире

Хоккейным болельщикам не о чем волноваться во время матчей, кроме как о победе любимой команды. В этом сезоне на главном спортивном сооружении республики «Уфа-Арене» работает новая система безопасности. Накануне с ней ознакомился Радий Хабиров. Глава республики оценил одну из самых современных пропускных систем в мире.

Первое, что встречает любого посетителя «Уфа-Арены»,– билетные турникеты. Их эксклюзивная модель была разработана для чемпионата мира по футболу в Катаре. Но первой она появилась в Уфе – за полгода до начала главного футбольного турнира.

Очереди на входе в «Арену» – то, с чем сталкивался любой посетитель хоккейных матчей. Особенно во время важных и статусных матчей. Благодаря новым турникетам увеличилась пропускная способность. Утомительное ожидание на морозе осталось в истории.

Руководством клуба поставлена задача – увеличить пропускную способность. Чтобы люди не мерзли на улице, проходили быстрее. Мы увеличили число металодетекторов с 10 до 15. Руслан Зайнуллин, руководитель проекта «Периметр безопасности Уфа-Арена»

Также новые турникеты готовы к внедрению системы Fan ID. Еще одно новшество на «Арене» – современная система видеонаблюдения. В случае необходимости она позволяет идентифицировать любого болельщика в случае необходимости.

Каждый вид камеры отвечает за собственный функционал. Это камеры над металодетекторами, если человек забыл телефон или какое-то другое имущество. Руслан Зайнуллин, руководитель проекта «Периметр безопасности Уфа-Арена»

Количество камер на «Уфа-Арене» увеличили в 2,5 раза. Теперь их число достигло 515. Но дело не только в количестве, но и в качестве картинки.

Мы можем рассмотреть лицо каждого посетителя. Уровень детализации очень высокий. Также все лица, которые находятся на территории Арены, мы полностью видим: где они находились, что они делали. Владислав Биккулов, генеральный директор ГК «Компаньон»