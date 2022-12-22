Глава Башкирии рассказал о больших стройках в регионе

Часто спрашивают, якобы есть перечень, который надо выполнить. Нет такого, есть базовые объекты, которые предполагаем сделать. Главная задача – "почистить" Уфу. Человека не будет радовать красивый объект, если во дворе ужасно. Это большая программа. Это и выполнение больших транспортных вещей, мы говорим про Бельский мост, мы его называем "старым". К 2024 году на Пугачева будет четыре полосы. Много спорта мы делаем. По Дому науки и культуры – ДНК Башкортостана – мы ведем проектирование, к юбилею мы его не построим, но это не значит, что мы отойдем от наших планов.

Радий Хабиров, Глава Башкирии