Глава Башкирии рассказал о больших стройках в регионе
В 2024 году Уфы отмечает свой юбилей. Сегодня, 22 декабря, Глава Башкирии в рамках большого интервью рассказал о подготовке города к празднику. Какие объекты удастся сохранить ко дню рождения столицы и почему так важно обратить внимание на дворы?
Часто спрашивают, якобы есть перечень, который надо выполнить. Нет такого, есть базовые объекты, которые предполагаем сделать. Главная задача – "почистить" Уфу. Человека не будет радовать красивый объект, если во дворе ужасно. Это большая программа. Это и выполнение больших транспортных вещей, мы говорим про Бельский мост, мы его называем "старым". К 2024 году на Пугачева будет четыре полосы. Много спорта мы делаем. По Дому науки и культуры – ДНК Башкортостана – мы ведем проектирование, к юбилею мы его не построим, но это не значит, что мы отойдем от наших планов.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Также Радий Хабиров рассказал о «замороженных» стройках в Уфе. Так, с трудом реконструкция проходит в городском цирке.
Это ровно тот вопрос, за который стыдно. Где-то, видимо, не дожал. Цирки все федеральные. Один проект еще до меня был неудачный, мы сейчас перепроектируем. Сколько работаю, столько перепроектируем. В конце декабря обещают завершить проект. Мы республиканские деньги не имеем права туда вложить.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Жители Уфы также переживают о судьбе мечети «Ар-Рахим». Радий Хабиров отметил, что она обязательно будет достроена.
Она будет достроена. Первое: чтобы начать работу по мечети, без 2 миллиардов в кармане туда ходить не надо. Мы же строим не ангар для самосвалов, это мечеть. Умножайте 2 миллиарда на два. Без этого туда не заходить. Бюджет мы не можем тратить на такие объекты, идет внебюджет. Если я сам лично не буду этим заниматься, ничего не получится.