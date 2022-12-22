Глава Башкирии рассказал, почему в регионе есть проблемы с общественным транспортом
Сегодня, 22
декабря, Глава Башкирии Радий Хабиров дал большое интервью, ответив на
животрепещущие и актуальные вопросы.
Большой проблемой
в регионе остаётся транспортный вопрос. Так, правительство намерено обратить
внимание на жителей сёл и деревень, которые не всегда жалуются на транспорт
вслух.
Люди у нас в районах и городах поскромнее и менее выпячивают проблему. Для меня сейчас задача - помочь сельским жителям, муниципалитетам. Поэтому сейчас у нас программа, где мы соединяем деревни до 500 человек с районным центром. Не у всех есть машины. Может не надо шаттл ставить, но, чтобы хотя бы пятницу-субботу работали.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Также Глава
Башкирии отметил, что конкретно в Уфе несколько проблем с транспортом: культура
работы водителей, регулярность и сообщение с новыми районами города.
В Уфе базовых проблемы две. Это культура работы водителей и регулярность - первое. Второе: мы откровенно не успеваем новые районы обеспечивать автобусным сообщением. Надо работать с «Башавтотрансом» и с нашими частными перевозчиками. До сих пор ряд перевозчиков не принимают карту «Алга». Идея-то хорошая, а им наличка нужна. Нужно покупать автобусы. В первом квартале у нас еще автобусы придут. Такой вопрос не может решиться в моменте. Наша задача на основные маршруты поставить большие автобусы. Я не один в поле воин, есть команда Уфы, есть МУЭТ. Сейчас ведем работу по совершенствованию работы трамваев. Все вопросы, связанные с перевозками - правильные. Я понимаю, что нужно делать.