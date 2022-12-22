Глава Башкирии рассказал, почему в регионе есть проблемы с общественным транспортом

В Уфе базовых проблемы две. Это культура работы водителей и регулярность - первое. Второе: мы откровенно не успеваем новые районы обеспечивать автобусным сообщением. Надо работать с «Башавтотрансом» и с нашими частными перевозчиками. До сих пор ряд перевозчиков не принимают карту «Алга». Идея-то хорошая, а им наличка нужна. Нужно покупать автобусы. В первом квартале у нас еще автобусы придут. Такой вопрос не может решиться в моменте. Наша задача на основные маршруты поставить большие автобусы. Я не один в поле воин, есть команда Уфы, есть МУЭТ. Сейчас ведем работу по совершенствованию работы трамваев. Все вопросы, связанные с перевозками - правильные. Я понимаю, что нужно делать.

Радий Хабиров, Глава Башкирии