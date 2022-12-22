Сплочение республики, юбилей Уфы и развитие экономики: итоги большого интервью Радия Хабирова

Шиханы не рассматриваются как источник сырья для «Соды», а резиденты особой экономической зоны «Алга» планируют шить одежду для олимпийской сборной. Это лишь часть вопросов, о которых рассказал сегодня глава республики. На телеканале БСТ завершилось большое интервью с Радием Хабировым. Он отвечал на вопросы руководителей телекомпаний БСТ, ГТРК «Башкортостан» и информационного агентства «Башинформ».

«Сплочение жителей республики» – именно это событие назвал одним из самых главных в уходящем году Радий Хабиров. По мнению главы региона, этому способствовала специальная военная операция. Люди объединяются, чтобы помочь тем, кто защищает интересы страны. Поддержка наших воинов, мобилизованных и добровольцев, стала самой главной задачей и для Главы Башкортостана. А вот тех, кто не поддерживает СВО, Радий Хабиров не понимает.

Есть один из принципов, по которому я живу. Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они не правы. Эту фразу когда-то сказал актер Сергей Бодров. Сегодня стране тяжело, жителям тяжело, наши парни гибнут, защищая Родину. В такой ситуации бить в спину просто нельзя. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сначала пандемия коронавируса, сейчас санкции и информационное давление. Однако жители республики достойно проходят трудные времена. Башкортостану удается обеспечивать устойчивое развитие экономики в условиях жестких торговых ограничений. Рассказал во время большого интервью руководитель региона и о том, какая работа проводится в рамках импортозамещения. В Уфе на базе авиационных двигателей выпускают газоперекачивающие агрегаты, в Туймазах развивают мебельный кластер. И это лишь часть работы по ликвидации зависимости от импорта. В марте 2023 года один из резидентов особой экономической зоны «Алга» ZASPORT планирует запустить производство по пошиву спортивной экипировки для олимпийской сборной России на территории Ишимбайского района. В интервью глава республики говорил и промышленных гигантах, высоко оценил потенциал и возможности «Башкирской содовой компании», назвав ее второй в республике по объемам дивидендов после «Башнефти».

Президент России поставил перед нами три задачи: модернизировать производство, ликвидировать накопленный экологический ущерб, не допустить сокращений или ухудшения условий труда. Всё это делается. На «Инвестчасе» мы обсудили ряд инвестиционных проектов компании. Наша задача – вместе с менеджментом БСК пройти этот непростой путь и продолжать реализацию намеченных планов. Шиханам ничего не угрожает. Пытаться думать о них как об источниках сырья очень недальновидно. Сегодня мы стараемся максимально защитить эти объекты – включить их в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Шиханы Куштау, Торатау и Юрактау уже вошли в предварительный перечень. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уфа готовится отметить свой юбилей. Все крупные парки столицы республики к 2024 году нужно привести в порядок, обозначил во время интервью глава региона. Кстати, в личном рейтинге парков Радий Хабиров на первое место поставил «Кашкадан». Не только общественные территории должны преобразиться к 450-летию Уфы. К этой дате завершат реконструкцию арочного моста через Белую, реализуют проект «Южные ворота», в рамках которого улица Пугачёва станет четырехполосной, на пересечении с Бородинской появится развязка. Намерен глава не сбавлять в дальнейшем темпов развития общественного транспорта. Впереди – большая работа по увеличению регулярности маршрутов и повышению культуры водителей. Частных перевозчиков никто вытеснять не собирается, если они будут работать по правилам.

Надо работать и с «Башавтотрансом», и с частниками. Я за то, чтобы они, безусловно, были, но работали без нареканий. До сих пор ряд перевозчиков не принимает карту «Алга». И люди нам жалуются. Кроме того, важно продолжать закупку новых автобусов, чтобы своевременно обеспечивать общественным транспортом новые микрорайоны Уфы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году активно преображались школы. На модернизацию образовательных учреждений республика получила беспрецедентные суммы денег. Благодаря федеральному финансированию регион уже отремонтировал 63 школы, ещё 77 будут обновлены в следующем году. Спросили во время большого интервью Радия Хабирова и о недавних жалобах жителей республики по поводу записи на прием к врачу и на большие очереди в поликлиниках. Глава региона отметил, что это комплексная проблема и недоработка чиновников.

От того, что я ругаю, поликлиники не станут шире, врачей в пять раз больше не будет. Но есть простые организационные моменты – дать возможность дозвониться, начать принимать пациентов по субботам. В этой ситуации нужно быть более пластичными. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Соборная мечеть «Ар-Рахим» со временем будет достроена, но к работам приступят не раньше 2026 года. Об этом во время интервью заявил Глава Башкортостана. На эти цели необходимо по разным подсчётам от двух до 4 миллиардов рублей. Причем это должны быть внебюджетные средства. Радий Хабиров также рассказал о том, что продолжает поддерживать общение с Муртазой Рахимовым.

Мы недавно были у Муртазы Губайдулловича. Он немного болеет. Я передал привет от жителей республики. Мы благодарим его за работу и всегда относимся к нему с глубочайшим уважением. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан