Сплочение республики, юбилей Уфы и развитие экономики: итоги большого интервью Радия Хабирова

Шиханы не рассматриваются как источник сырья для «Соды», а резиденты особой экономической зоны «Алга» планируют шить одежду для олимпийской сборной. Это лишь часть вопросов, о которых рассказал сегодня глава республики. На телеканале БСТ завершилось большое интервью с Радием Хабировым. Он отвечал на вопросы руководителей телекомпаний БСТ, ГТРК «Башкортостан» и информационного агентства «Башинформ».
«Сплочение жителей республики» – именно это событие назвал одним из самых главных в уходящем году Радий Хабиров. По мнению главы региона, этому способствовала специальная военная операция. Люди объединяются, чтобы помочь тем, кто защищает интересы страны. Поддержка наших воинов, мобилизованных и добровольцев, стала самой главной задачей и для Главы Башкортостана. А вот тех, кто не поддерживает СВО, Радий Хабиров не понимает.
Сначала пандемия коронавируса, сейчас санкции и информационное давление. Однако жители республики достойно проходят трудные времена. Башкортостану удается обеспечивать устойчивое развитие экономики в условиях жестких торговых ограничений. Рассказал во время большого интервью руководитель региона и о том, какая работа проводится в рамках импортозамещения. В Уфе на базе авиационных двигателей выпускают газоперекачивающие агрегаты, в Туймазах развивают мебельный кластер. И это лишь часть работы по ликвидации зависимости от импорта. В марте 2023 года один из резидентов особой экономической зоны «Алга» ZASPORT планирует запустить производство по пошиву спортивной экипировки для олимпийской сборной России на территории Ишимбайского района. В интервью глава республики говорил и промышленных гигантах, высоко оценил потенциал и возможности «Башкирской содовой компании», назвав ее второй в республике по объемам дивидендов после «Башнефти».
Уфа готовится отметить свой юбилей. Все крупные парки столицы республики к 2024 году нужно привести в порядок, обозначил во время интервью глава региона. Кстати, в личном рейтинге парков Радий Хабиров на первое место поставил «Кашкадан». Не только общественные территории должны преобразиться к 450-летию Уфы. К этой дате завершат реконструкцию арочного моста через Белую, реализуют проект «Южные ворота», в рамках которого улица Пугачёва станет четырехполосной, на пересечении с Бородинской появится развязка. Намерен глава не сбавлять в дальнейшем темпов развития общественного транспорта. Впереди – большая работа по увеличению регулярности маршрутов и повышению культуры водителей. Частных перевозчиков никто вытеснять не собирается, если они будут работать по правилам.
В этом году активно преображались школы. На модернизацию образовательных учреждений республика получила беспрецедентные суммы денег. Благодаря федеральному финансированию регион уже отремонтировал 63 школы, ещё 77 будут обновлены в следующем году. Спросили во время большого интервью Радия Хабирова и о недавних жалобах жителей республики по поводу записи на прием к врачу и на большие очереди в поликлиниках. Глава региона отметил, что это комплексная проблема и недоработка чиновников.
Соборная мечеть «Ар-Рахим» со временем будет достроена, но к работам приступят не раньше 2026 года. Об этом во время интервью заявил Глава Башкортостана. На эти цели необходимо по разным подсчётам от двух до 4 миллиардов рублей. Причем это должны быть внебюджетные средства. Радий Хабиров также рассказал о том, что продолжает поддерживать общение с Муртазой Рахимовым.
Об экономике, социальной сфере, спорте, культуре и не только. В общей сложности глава республики за два с половиной часа ответил на четыре десятка вопросов, среди которых были и личного характера. Как только восстановится колено, а заживление его проходит успешно, Радий Хабиров намерен вернуться на лед и продолжить играть в хоккей. Менять место работы и уезжать на Донбасс не собирается, это лишь слухи. Заморозки зарубежных счетов не боится – их у него нет, к атакам подобного информационного рода относится с иронией. Во время интервью Радий Хабиров также рассказал, что из-за плотного графика ему редко удается проводить время с супругой и детьми. Когда уходит на работу, сыновья еще спят, а когда приходит – уже спят. Предстоящий Новый год руководитель региона традиционно проведет с семьей, они планируют посетить в праздничную ночь Советскую площадь.