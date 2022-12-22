В Башкирии за последний год чаще всего умирали от болезней системы кровообращения

Минздрав Башкирии назвал несколько болезней, от которых чаще умирали люди в текущем году. Статистику за последний год на оперативном совещании озвучила первый замминистра Гульнара Зиннурова.
Самый частые причины смертности: болезни системы кровообращения (39,4%), новообразования (13,4%), болезни органов дыхания (7,3%), болезней органов пищеварения (6,3%) и болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (6,0%).
Таким образом, на первой строчке рейтинга причин смертей оказались болезни системы кровообращения. Это указывает на то, что жители должны уделить особое внимание своему здоровью.