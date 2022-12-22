В Башкирии ввели частичный масочный режим

В Башкирии введен частичный масочный режим. Такое решение приняли из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Масочный режим будет касаться только медицинских и социальных учреждений. Для того, чтобы снизить распространение болезней, Роспотребнадзор выдает предписания органам власти об усилении противоэпидемиологических мероприятий.
Также Роспотребнадзор ограничил доступ к пациентам, которые находятся в заведениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Исключения сделали лишь для тех, кто ухаживает за лежачими больными.