В Башкирии ввели частичный масочный режим

Масочный режим будет касаться только медицинских и социальных учреждений. Для того, чтобы снизить распространение болезней, Роспотребнадзор выдает предписания органам власти об усилении противоэпидемиологических мероприятий.

Также Роспотребнадзор ограничил доступ к пациентам, которые находятся в заведениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Исключения сделали лишь для тех, кто ухаживает за лежачими больными.