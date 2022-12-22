Ученые обнаружили среди побочных эффектов рыбьего жира облысение

Ученые из Китая и США обнаружили неожиданные свойства рыбьего жира. В некоторых случаях его употребление может привести к облысению и депрессии.

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Научные сотрудники провели эксперимент на подопытных мышах, чтобы определить, принимали ли они омега-3. Со временем мыши начали терять волосы. Выяснилось, что мыши облысели более чем на 20%, что является значительным показателем. Также эти мыши быстро набрали вес.

По мнению ученых, те, кто  злоупотребляет рыбьим жиром, могут облысеть. Депрессия также может быть результатом избытка ненасыщенных жиров. Риск особенно высок у пожилых людей.

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