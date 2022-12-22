Ученые обнаружили среди побочных эффектов рыбьего жира облысение

Ученые из Китая и США обнаружили неожиданные свойства рыбьего жира. В некоторых случаях его употребление может привести к облысению и депрессии.

Научные сотрудники провели эксперимент на подопытных мышах, чтобы определить, принимали ли они омега-3. Со временем мыши начали терять волосы. Выяснилось, что мыши облысели более чем на 20%, что является значительным показателем. Также эти мыши быстро набрали вес.

