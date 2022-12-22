Рапиристы из Башкирии завоевали россыпь наград кубка России по фехтованию

Башкирские рапиристы стали триумфаторами кубка России по фехтованию. Турнир проходит в эти дни в Смоленске. Спортсмены из нашей республики завоевали целую россыпь наград.

В личных соревнованиях у женщин серебро у Аделины Загидуллиной, а Арина Камалдинова завоевала бронзу. У мужчин также в шаге от победы остановился Егор Баранников, а Тимур Арсланов и Владислав Журавлёв поднялись на третью ступень пьедестала.