Рапиристы из Башкирии завоевали россыпь наград кубка России по фехтованию

Башкирские рапиристы стали триумфаторами кубка России по фехтованию. Турнир проходит в эти дни в Смоленске. Спортсмены из нашей республики завоевали целую россыпь наград.
В личных соревнованиях у женщин серебро у Аделины Загидуллиной, а Арина Камалдинова завоевала бронзу. У мужчин также в шаге от победы остановился Егор Баранников, а Тимур Арсланов и Владислав Журавлёв поднялись на третью ступень пьедестала.
В командных соревнованиях мужская сборная одержала убедительную победу. Девушки расположились на третьем месте.