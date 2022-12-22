Всадница из Башкирии Ольга Данилова – о лошадях: «Это твой партнер»

Уфимская школа конкура готова принимать спортсменов едва ли не со всей страны. Ипподром «Акбузат» славится на всю Россию благодаря Ольге Даниловой. Мастер спорта международного уровня с опытом выступления на Олимпийских играх занимается с ребятами, которые ради ее тренировок приезжают из Москвы. Затем представляют Башкортостан и побеждают сами.
Варвара Луканова занимается конным спортом пять лет, но прогресс начался только за последние два с половиной года благодаря новому наставнику Ольге Даниловой. Ради тренера спортсменка летает из родной Москвы в Уфу. Выступает за сборную Башкортостана, недавно победила на соревнованиях в Челябинске. Стала лучшей и на уфимском турнире. У Варвары со своим конем по кличке Саратов особенная связь. Для подбадривания спортсменка общается со своим животным прямо во время препятствий, подкармливает лакомствами.
Ольга Данилова – единственный мастер спорта международного класса на два округа страны. Она дважды выигрывала чемпионат России, восходила на призовой подиум на международных соревнованиях, в том числе этапах кубка мира по конкуру. В 2011 победила в составе сборной страны на кубке наций. Сейчас Ольга и тренирует спортсменов, и сама выступает. Недавно прошел всероссийский турнир по конкуру «Жемчужина Урала» в Челябинской области, где Ольга завоевала золотую медаль. На уфимских соревнования заняла первое место на гран-при.
Конкур – зрелищный вид конного спорта. Для победы нужна длительная и упорная тренировка спортсмена и лошади. Партнерам важно найти и общий язык, не всегда с людьми удается поладить, а здесь приходится понимать животное. Хотя это отчасти и проще. От лошади требуются большая сила, мощный подход к барьеру и отталкивание, высокая координация движений, умение сохранять равновесие при полёте над препятствием и приземлении, а также гибкость и пластичность движений.
В уфимских состязаниях принимали участие порядка полусотни спортсменов из Мелеуза, Оренбурга и Уфы.