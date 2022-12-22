В Башкирии двое парней угнали «Пятнадцатую»

61-летний житель Учалинского района обратился в полицию и рассказал, что угнали его "Ладу" пятнадцатой модели. На место инцидента прибыли оперативники, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Сотрудникам полиции удалось поймать одного подозреваемого, который был задержан хозяином автомобиля. Спустя был задержан и второй подозреваемый. Ими оказались 21-летние парни, который ранее были судимы за угон. Они признались в содеянном.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.
Фото: МВД по РБ.