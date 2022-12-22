В Башкирии двое парней угнали «Пятнадцатую»

По предварительным данным, молодые люди в день совершения преступления распивали спиртное в селе Поляковка. Когда горячительное закончилось, приятели отправились гулять. Один из друзей предложил угнать автомобиль и покататься, второй отказываться не стал. На их удачу рядом находилась машина, водительская дверь которой оказалась не запертой. Сельчане также нашли в бардачке автомобиля ключи. Однако сразу заводить машину не стали, так как могли разбудить владельца. Один толкал, другой сел за руль. В это время, услышав шум, на улицу вышел хозяин «пятнадцатой» и схватил «толкающего», но второй успел завести машину и уехать. Пенсионер не смог долго удерживать злоумышленника и тот тоже сбежал. Пожилой мужчина позвонил сотрудникам полиции, сообщил об угоне и пошел своими силами искать автомобиль. Оказалось, что злоумышленник не смог далеко уехать, так как в машине не было бензина. Он бросил авто на дороге, а сам скрылся. Однако пенсионер решил, во что бы то ни стало, найти злоумышленников и обнаружил их возле дома-«заброшки», но один из угонщиков все-таки убежал. Полицейские приехали и задержали сельчан.

пресс-служба МВД по РБ